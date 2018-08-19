Kılıçdaroğlu'ndan 'beton ekonomisi' eleştirisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Dedik ki: "Güçlü Türkiye, üreten Türkiye'dir." Büyük Kuvayi Milliyeci Atatürk ne diyor: 'Ekonomik, kalkınma; hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.' Ekonomik kalkınmanın temeli ise üretimdir. Üreten Türkiye, 'Fabrikada, tarlada, üniversitede, sanatta, kültürde, hizmet sektöründe emek harcamak, alın teri dökmek' demektir. Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye’yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır. Türkiye’yi; bizim haysiyetimizle, onurumuzla oynanacak noktaya, üretimi ve kalkınmayı 'beton ekonomisinden' ibaret görenler getirdi. Bunlar kendilerine 'yerli ve milli' diyen 'gayri milliler' değil mi? Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye’yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır. Türkiye’yi; bizim haysiyetimizle, onurumuzla oynanacak noktaya, üretimi ve kalkınmayı “beton ekonomisinden” ibaret görenler getirdi. pic.twitter.com/90hs5VJilC — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 19, 2018

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