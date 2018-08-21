Rus gazetesi RBK: Liranın değer kaybı sayesinde Türkiye'de Ruslara gayrimenkul satışında patlama yaşandı

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Rus gazetesi RBK'ye konuşan Antalya ve Alanya'da ofisleri olan emlak şirketi Tolerance Homes'un Rus yöneticisi Sergey Volçenkov, liranın değer kaybetmesi yüzünden Türkiye'de gayrimenkule olan talebin son 10 gün içerisinde yüzde 10-15 oranında arttığını gözlemlediklerini söyledi.

BİR AYDA 8000 EURO UCUZLADI

Liranın sert değer kaybı sonucu Türk emlak piyasasında 'yabancı alıcılar için çok nadir görülebilecek bir durum' gözlendiğini belirten Volçenkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Henüz bir ay önce değeri 40.000 euro olan bir dairenin değeri şu anda 32.000 euro'ya denk geliyor. Bu, alıcılar için çok avantajlı bir durum, dolayısıyla talepte artış görüyoruz. Daha önceden Türkiye'de kendileri için bir daire satın almak isteyenler şimdi bu durumdan yararlanıyor."

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IRAKLILAR, SUUDİLER, İRANLILAR VE RUSLAR

Haberde Rusların Türkiye'den en çok gayrimenkul alan müşteri gruplarından biri olduğu belirtildi. Ruslar, Türkiye'den ev alımında Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarından sonra 4. sırada yer alıyor.

RBK'ye göre, bu yılın ocak-temmuz aylarında Ruslar Türkiye'den 988 gayrimenkul satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış anlamına geliyor.

Падение курса лиры спровоцировало рост спроса на турецкую недвижимостьhttps://t.co/RkzVuCDCjB



Фото: Murad Sezer / Reuters pic.twitter.com/s2AhIAJaPp — РБК (@ru_rbc) 20 Ağustos 2018

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​Ama diğer yandan yabancı alıcılara yönelik Türkiye'den gayrimenkul satışındaki patlama asıl mayıs ayında tavan yaptı.

Rusların mayıs ayındaki gayrimenkul satın alma oranı, nisana göre yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Daha sonraki aylarda da bu artış eğilimi devam etti.

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RBK'ye konuşan Antalya merkezli emlak şirketi Maxhome Invest'in sahibi Anna Ünal, Türkiye’den gayrimenkul satın almanın bu kadar uygun olmasının uzun vadeli olmayacağını düşündüğünü söyledi.

''Liranın değer kaybetmesinin ardından (Türkiye’de) gıda ürünleri, elektirik ve benzin fiyatları arttı'' diyen Ünal, yakın zamanda gayrimenkul fiyatlarının da artmasını beklediklerini belirtti.