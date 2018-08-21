Kayıt
16:53 21 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul, inşaat, konut

    Rus gazetesi RBK: Liranın değer kaybı sayesinde Türkiye'de Ruslara gayrimenkul satışında patlama yaşandı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 43

    Liranın sert düşüşü nedeniyle 'Rusların, Türkiye’den ev satın almasında patlama yaşandığını' duyuran RBK, Türk emlak sektöründeki Rus yöneticilere dayanarak, Rusların Türk gayrimenkul piyasasında çok uzun sürmesini beklemedikleri durumdan yararlandığını belirtti.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    Dolardaki hareketlilik, yabancıya ev aldırdı: Satışlar yüzde 65.6 arttı
    Rus gazetesi RBK'ye konuşan Antalya ve Alanya'da ofisleri olan emlak şirketi Tolerance Homes'un Rus yöneticisi Sergey Volçenkov, liranın değer kaybetmesi yüzünden Türkiye'de gayrimenkule olan talebin son 10 gün içerisinde yüzde 10-15 oranında arttığını gözlemlediklerini söyledi.

    BİR AYDA 8000 EURO UCUZLADI

    Liranın sert değer kaybı sonucu Türk emlak piyasasında 'yabancı alıcılar için çok nadir görülebilecek bir durum' gözlendiğini belirten Volçenkov, sözlerine şöyle devam etti:

    "Henüz bir ay önce değeri 40.000 euro olan bir dairenin değeri şu anda 32.000 euro'ya denk geliyor. Bu, alıcılar için çok avantajlı bir durum, dolayısıyla talepte artış görüyoruz. Daha önceden Türkiye'de kendileri için bir daire satın almak isteyenler şimdi bu durumdan yararlanıyor."

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    Konut fiyatları yüzde 10.5 arttı

    IRAKLILAR, SUUDİLER, İRANLILAR VE RUSLAR

    Haberde Rusların Türkiye'den en çok gayrimenkul alan müşteri gruplarından biri olduğu belirtildi. Ruslar, Türkiye'den ev alımında Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarından sonra 4. sırada yer alıyor.

    RBK'ye göre, bu yılın ocak-temmuz aylarında Ruslar Türkiye'den 988 gayrimenkul satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış anlamına geliyor.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    DAP Yapı: İstanbul ve İzmir'de konut fiyatları ucuz kaldı, 2019'da bu rakamlar hayal olacak
    MAYISTAN BERİ TIRMANIŞTA

    ​Ama diğer yandan yabancı alıcılara yönelik Türkiye'den gayrimenkul satışındaki patlama asıl mayıs ayında tavan yaptı.

    Rusların mayıs ayındaki gayrimenkul satın alma oranı, nisana göre yüzde 50 oranında artış gösterdi.

    Daha sonraki aylarda da bu artış eğilimi devam etti.

    Yeni Zelanda
    © Wikipedia /
    Yeni Zelanda yabancılara ev satışını yasakladı
    FIRSAT PENCERESİ KISA SÜRE AÇIK KALACAK

    RBK'ye konuşan Antalya merkezli emlak şirketi Maxhome Invest'in sahibi Anna Ünal, Türkiye’den gayrimenkul satın almanın bu kadar uygun olmasının uzun vadeli olmayacağını düşündüğünü söyledi.

    ''Liranın değer kaybetmesinin ardından (Türkiye’de) gıda ürünleri, elektirik ve benzin fiyatları arttı'' diyen Ünal, yakın zamanda gayrimenkul fiyatlarının da artmasını beklediklerini belirtti.

    Etiketler:
    döviz, konut, emlak, gayrimenkul, lira, Maxhome Invest, Tolerance Homes, RBK, Ruslar, Anna Ünal, Sergey Volçenkov, Antalya, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kalaşnikof markalı yeni ürünler tanıtıldı
    Rusya’da 'ARMY-2018' Fuarı: Yeni Kalaşnikof ürünleri görücüye çıktı
    Karikatür
    İsrail'de ordudan terhis edilenlerden silahlarını teslim etmeleri istenmeyecek
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam