Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile görüştü

DİJİTAL G20 TOPLANTISI
Davet üzerine Türkiye'yi temsilen G-20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Salta kentine giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 23-24 Ağustos'ta gerçekleşen toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yürüttü.
Türkiye ile Rusya arasında artan işbirliği kapsamında, Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
TECRÜBELER PAYLAŞILDI
G20 üyesi ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcileri 'Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme' teması altında toplandı.
OLASI İŞBİRLİĞİ İMKANLARI
İkili görüşmeler aracılığıyla da dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı yapılarak olası işbirliği imkanları değerlendirildi.
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