Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile Arjantin'de biraraya geldi.

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Varank, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini G-20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e yaptı.

DİJİTAL G20 TOPLANTISI

Davet üzerine Türkiye'yi temsilen G-20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Salta kentine giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 23-24 Ağustos'ta gerçekleşen toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yürüttü.

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Türkiye ile Rusya arasında artan işbirliği kapsamında, Varank, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

TECRÜBELER PAYLAŞILDI

G20 üyesi ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcileri 'Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme' teması altında toplandı.

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Toplantılarda e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkeler kendi uygulama ve değerlendirmelerini paylaştı. Varank, Türkiye'nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirdi.

OLASI İŞBİRLİĞİ İMKANLARI

İkili görüşmeler aracılığıyla da dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı yapılarak olası işbirliği imkanları değerlendirildi.