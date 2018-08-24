Türkiye Diyanet Vakfı, Rusya'da 6 bin 130 hisse kurban eti dağıttı

TDV tarafından yapılan yazılı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde bu yıl da dünyanın 143 ülkesinde "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” sloganıyla kurban organizasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.
© Sputnik / Sergey Guneyev
Rusya’da düzenlenen kurban eti dağıtım projesiyle Türkiye ile Rusya arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirildiğine işaret edilen açıklamada, Moskova, St. Petersburg, Tataristan, Omsk, Baskurdistan, Stavropol bölgelerinde Kurban Bayramı süresince toplam 6 bin 130 hisse kurban etinin bir kısmı eğitim kurumlarındaki yurtlara olmak üzere, on binlerce aileye ulaştırıldığı kaydedildi.
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