Türkiye ile AB arasında 3 yıl sonra bir ilk

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin önemli mekanizmalarından olan Reform Eylem Grubu, 3 yıllık aradan sonra ilk kez bugün toplanıyor.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye’ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları kapsamına AB'yi de alması, İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yeniden yaptırım uygulamaya başlaması ve Türkiye'ye yaptırım açıklaması sürecinde Brüksel ile Ankara yakınlaşma sinyalleri veriyor.

Türkiye ile AB arasında bugün yapılacak Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına dışişleri, adalet ve açişleri bakanları katılacak.

HÜKÜMETTEN REFORM TALEBİ

BBC Türkçe'den Serkan Demirtaş'ın haberine göre toplantıda yargı, temel haklar, adalet, özgürlükler ve güvenlik alanlarında hükümetin gerçekleştireceği reformlar ele alınacak.

© REUTERS / Ralph Orlowski Almanya'ya dönen Meşale Tolu: Yüzlerce muhalif hâlâ cezaevinde

Haberde 2014'e kadar Reform İzleme Grubu (RİG) adıyla görev yapan, 2014 sonundan itibaren REG'e dönüşen kurulun, Ankara-Brüksel ilişkilerinin bozulması nedeniyle 11 Aralık 2015'ten beri hiç toplanamadığına dikkat çekildi.

MASADA YARGI BAĞIMSIZLIĞI, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VAR

Yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleştirilecek REG toplantısının gündeminde, AB'ye katılım sürecinin en önemli unsurları olan siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıkları kapsamında gerekli reformların etkin bir şekilde uygulanmasının yer aldığı vurgulandı. Bunlarla birlikte Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda canlandırılması da gündemin ön sıralarında.

ANKARA'NIN TALEPLERİ

REG toplantısı, Türkiye'nin uzun süredir askıya alınan AB üyelik müzakerelerinin canlanıp canlanmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Zira Ankara'nın bu süreçte AB'den üç temel beklentisi olduğu biliniyor:

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron: Erdoğan'ın Türkiyesi ile Atatürk'ün Türkiyesi aynı değil 1) Katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması yani müzakere başlıklarının açılması.

2) Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması.

3) Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının tanınması.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN ENGELLER

Serkan Demirtaş'ın haberine göre AB üyelik müzakerelerinin canlanmasının önünde 3 temel engel var.

© REUTERS / Vincent Kessler Dışişleri'nden Macron'a derin teessüf 1) Türkiye'nin demokratikleşme ve insan hakları açısından bozulan sicili ve artık siyasi kriterleri karşılamaktan uzaklaşması.

2) Güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olması.

ALMANYA-FRANSA ENGELİ

3) Başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok AB ülkesinin Türkiye ile başka türlü bir ilişki kurulmasını öngören bir politikayı benimsemiş olmaları.

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bitirilmesi ve Ankara'yla tıpkı Moskova gibi stratekik ortaklık üzerinden ilişki kurulması gerektiğini savunmuştu.