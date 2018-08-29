Türkiye ile AB arasında 3 yıl sonra bir ilk

Türkiye ile AB arasında bugün yapılacak Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına dışişleri, adalet ve açişleri bakanları katılacak.
HÜKÜMETTEN REFORM TALEBİ
BBC Türkçe'den Serkan Demirtaş'ın haberine göre toplantıda yargı, temel haklar, adalet, özgürlükler ve güvenlik alanlarında hükümetin gerçekleştireceği reformlar ele alınacak.
MASADA YARGI BAĞIMSIZLIĞI, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VAR
Yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleştirilecek REG toplantısının gündeminde, AB'ye katılım sürecinin en önemli unsurları olan siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıkları kapsamında gerekli reformların etkin bir şekilde uygulanmasının yer aldığı vurgulandı. Bunlarla birlikte Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda canlandırılması da gündemin ön sıralarında.
ANKARA'NIN TALEPLERİ
REG toplantısı, Türkiye'nin uzun süredir askıya alınan AB üyelik müzakerelerinin canlanıp canlanmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Zira Ankara'nın bu süreçte AB'den üç temel beklentisi olduğu biliniyor:
2) Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için müzakerelerin başlatılması.
3) Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkının tanınması.
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN ENGELLER
Serkan Demirtaş'ın haberine göre AB üyelik müzakerelerinin canlanmasının önünde 3 temel engel var.
2) Güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olması.
ALMANYA-FRANSA ENGELİ
3) Başta Almanya ve Fransa olmak üzere birçok AB ülkesinin Türkiye ile başka türlü bir ilişki kurulmasını öngören bir politikayı benimsemiş olmaları.
Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bitirilmesi ve Ankara'yla tıpkı Moskova gibi stratekik ortaklık üzerinden ilişki kurulması gerektiğini savunmuştu.
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