Erdoğan: Bu dalgayı atlatacağız

Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

— Haberleşmede radyo ve televizyonun icadı hiç şüphesiz büyük bir çığır açtı. Medya içeriğinin önemli bölümünün belli odakların tekelinde olduğunu görüyoruz. Medya, bireysel ve toplumsal davranışların tekdüze hale gelmesine sebep oluyor.

— Biz ne tabi olmayı ne de tecrit olmayı seçtik. Bizim tercihimiz güçlü hale gelmekten yana oldu. Türkiye'yi 16 yılda 3 buçuk kat büyüttük, geliştirdik. Vatandaşlarımızın ülkemizin zenginliğinden pay alması için çaba sarf ettik.

— AK Parti iktidarları döneminde kişisel gayretimizle, ilhamını kendi tarihimizden alan bir mimari anlayışı gerçekleştirmek için gösterdiğimiz çabanın en yakın şahidisiniz. Medyada da böyle bir yaklaşımla üretilmiş eserlerin yer alması konusunda ciddi çaba gösterdik.

— Köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik.

— Eskisine göre haberlerinde daha dengeli bir medyamız olduğuna inanıyorum.

— Türkiye'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz. Ancak bunlardan hiçbiri son süreçte yaşadıklarımızı açıklamaya yetmez.

— NATO'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez.

— Ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bunu açıkça ifade ediyorlar. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır.

— Bizi öyle tehditlerle, ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değildir. Biz öyle bir tarihin evlatlarıyız ki bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki bu milleti tanımadılar ama tanıyacaklar. Biz bir ölürüz, bin diriliriz yapımız karakterimiz bu.

— Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek.

— Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.

Ayrıntılar geliyor..