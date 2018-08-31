‘Emperyalizme karşı zafer kazandığımız 30 Ağustos'ta Rusya, Romanya ve Ukrayna'dan komşularımızla meydanlardaydık'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ülkemiz tehditleri kaynağında etkisiz hale getirecek

© Sputnik / İstanbul-Rus-KOM İstanbul-Rus-KOM'un düzenlediği etkinlik

Türkiye, Rusya ve bu iki ülkenin komşuları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan İstanbul Rusya ve Komşu Ülkeler Girişimciler Derneği (İstanbul-Rus-KOM), Türkiye ve Rusya'nın uçak krizinin ardından yaralarını sarmaya başladığı önemli bir dönemde, 2016 yılının Haziran ayında faaliyete geçti. Kuruluşundan bu yana, uluslararası fuarlar düzenleyen, bu fuarlara Türkiye'den, Rusya'dan ve Ukrayna'dan öğrencilerin katılımını sağlayan, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinler düzenleyen, Türkiye'de Rusça dil eğitimi veren, Türkiye'deki Rusça konuşanların tüm sorunlarıyla ilgilenen, Moskova'da Türkçe Olimpiyatları'nı organize eden ve iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere onlarca başka faaliyet üstlenen İstanbul-RusKom, 29-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Maltepe ve Tuzla'da iki gün boyunca süren ve meydanlara da taşınan dans, müzik ve halk oyunları performansı etkinlikleri düzenledi.

Etkinliği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenleyen İstanbul-Rus-KOM'un Başkanı Hüseyin Kılınç, Türkiye için bu önemli tarihte İstanbul'da Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Romanya'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleştirdikleri etkinlikleri Sputnik'e anlattı.

‘RUSYA, ROMANYA VE UKRAYNA'DAN SANATÇILARLA 30 AĞUSTOS'TA MEYDANLARDAYDIK'

İstanbul-RusKom'un 2017 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nden dans ve halk oyunları gruplarını Türkiye'de ağırladığına işaret eden Kılınç "29-30 Ağustos tarihlerinde organize ettiğimiz etkinliğe Rusya, Ukrayna ve Romanya'dan dans, halk oyunları ve müzik gruplarının katılımını sağladık. Toplamda 99 sanatçıyı İstanbul'da ağırladık. 29 Ağustos'ta İstanbul Maltepe'de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gösteriler gerçekleşti. Sonraki gün, yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise bu gösterileri sokağa taşımaya karar verdik. Yani sanatı, halkın ayağına götürdük. Muazzam bir bilgi vardı. Gösteriler gerçekleştiği Beşçeşme Meydanı'na kadar kalabalık sanatçı kafilemizle birlikte 15 dakika kadar yürüdük. Gösterilere yoğun ilgi gösterildi. 3 ülkeden gelen sanatçılarımız, akşam saatlerinde ise Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Tuzla Meydanı'nda düzenlediği 30 Ağustos gösterilerinde yer aldı " ifadelerini kullandı.

© AA / Murat Kaynak Liderlerden 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos'un Türkiye'nin emperyalizme karşı zaferi olması itibariyle önemine işaret eden Kılınç "Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği, Türkiye'nin emperyalizme karşı zafer kazandığı 30 Ağustos'a özellikle denk getirdik. Çünkü emperyalizme karşı bu zaferimizi Rusya, Ukrayna ve Romanya'dan komşularımızla kutlamak istedik. Bu da, komşu halklarla emperyalizme karşı ve barış içinde yaşamanın önemini temsil ediyor. Bunun Atatürk'ün anlayışına uygun olması da ayrıca önemli" diye konuştu.