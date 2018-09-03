Türkiye ve Katar arasındaki ortaklık anlaşması yarın imzalanıyor

Türkiye ve Katar’ın önceden anlaşmaya vardığı Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nda taraflar yarın imza için masaya oturacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile onun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edecek olan Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani yarın Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını paraflamak üzere bir araya gelecek.

Mal ve hizmet ticaretinde kapsamlı bir serbestleşmeyi amaçlayan anlaşma ile başta petrol türevleri doğalgaz gibi girdilerin ucuza temini ile üretimde maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Açıklamaya göre, telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsayan anlaşma, Türkiye'nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlayacak.