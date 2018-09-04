Çavuşoğlu, Jeffrey ile görüştü

Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

Ankara, Washington ile gerilimin tavan yaptığı bir dönemde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i ağırladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye'yle Angajmandan Sorumlu Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

GÜNDEM İDLİB

Basına kapalı gerçekleşen Çavuşoğlu-Jeffrey görüşmesiyle ilgili bilgi veren Türk Dışişleri kaynaklarına göre ikili Suriye'de başta İdlib olmak üzere yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Jeffrey, öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da görüştü.

George W. Bush'un başkanlığı döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olan Jeffrey, 2008-10 arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.