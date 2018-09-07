‘Damacana suyun azami 10 TL’den satılması gerekli’

Su fiyatlarına son 1 ayda yüzde 60 zam yapıldığını ifade eden Akkaya, 1 TL'ye satılan 0.50 litre suyun fiyatının bile 2 TL'yi gördüğünü aktardı.
‘DOLAR KURUNU BAHANE EDEREK, HAKSIZ ZAM YAPIYORLAR'
Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığını belirten Akkaya, "Satılan sular Amerika'dan, yurt dışından gelmiyor. Dünyaya suyu biz satıyoruz. Kullanılan plastiklerin çoğu da yerli üretim. Bu zamlar, tamamen fırsatçıların dolar kurunu bahane ederek yaptıkları haksız bir zamdır" değerlendirmesinde bulundu.
‘MALİYET ARTIŞI VAR, AMA KARŞLIĞI YÜZDE 60 DEĞİL'
Ahmet Turan Akkaya, "Evet bir maliyet artışı var ama bunun karşılığı yüzde 60 zam değil. Bazı su şirketleri dolar kurunu bahane ederek halkımızın en temel ihtiyacı olan suya fahiş oranda zam yaptı. Su, acil gıda maddesi olarak tarifeye tabidir. Halkımızın daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabeti önlemek için fiyat tarifesi çıkaracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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