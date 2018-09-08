TSK'dan İdlib'e askeri sevkiyat

Tahran'daki üçlü zirvede Türkiye'nin İdlib'de ateşkes teklifine Suriye hükümetinin müttefiği Rusya yeşil ışık yakmazken, TSK sınıra ve İdlib'e askeri sevkiyat yapıyor.

© AA / Ahmet Ekinci Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye ile Rusya'nın olası İdlib operasyonuna ve yol açabileceği olası göç dalgasına karşı tedbir alan Türkiye'nin, Suriye sınırındaki birliklere takviye yaptığı, gönderilen askeri araçların sınıra ulaştığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye, İdlib kırsalına askeri sevkiyat yapıyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden demiryoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na geldi. Askeri araçlar, vagonlardan indirildikten sonra birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Yaklaşık 13 askeri araç eskort eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bulunduğu Reyhanlı ilçesine doğru yol aldı. Askeri sevkiyat yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı da yapıldı.