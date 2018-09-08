TSK'dan İdlib'e askeri sevkiyat

Edinilen bilgilere göre Türkiye, İdlib kırsalına askeri sevkiyat yapıyor.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden demiryoluyla gönderilen askeri araçlar, İskenderun Garı'na geldi. Askeri araçlar, vagonlardan indirildikten sonra birliklere gönderilmek üzere yola çıktı.
Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.
Yaklaşık 13 askeri araç eskort eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bulunduğu Reyhanlı ilçesine doğru yol aldı. Askeri sevkiyat yapılırken, yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan, Suriye sınırındaki birliklere 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı da yapıldı.
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