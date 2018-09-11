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00:18 12 Eylül 2018
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    Cenevre'deki toplantıda Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal vardı.

    Türk Dışişleri: Suriye Anayasa Komitesi'nin aday listeleri üzerinde mutabakat sağlandı

    © REUTERS / Salvatore Di Nolfi
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanlığı, Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı: Suriye Anayasa Komitesi'nin hem hükümet hem de muhalefet aday listeleri üzerinde prensipte mutabakat sağlandı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura
    © REUTERS / Salvatore Di Nolfi
    Rus, Türk ve İranlı temsilciler ile BM temsilcisi Mistura arasındaki Suriye görüşmesi başladı
    Rus, Türk ve İranlı diplomatlar, Suriye Anayasa Komitesi kurulmasına ve İdlib'deki duruma ilişkin konuları ele almak üzere Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

    Görüşme sonunda Türk Dışişleri yazılı bir açıklama yaptı.

    ''Astana garantörü üç ülkenin heyet başkanları 10-11 Eylül tarihlerinde Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi'' diyen açıklama şöyle devam etti:

    "Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usul kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, (Suriye hükümeti) rejim ve muhalefet tarafından önerilen (adaylara dair) listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiştir.''

    'SİVİL TOPLUM GRUBU İÇİN İSTİŞARE'

    ''Teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan sivil toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir'' diye ekleyen açıklama, şöyle sona erdi:

    'MÜZAKERELER TEKNİK DÜZEYDE DEVAM EDECEK'

    ''Süreç, Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir.''

    Rusya-Türkiye-İran
    © AA / Sefa Karacan
    'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye anayasa komisyonu kurma çalışmalarına devam edecek'
    Cenevre'de 2 gün süren dörtlü görüşmelerde Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari temsil etti.

    Mistura'nın kendilerine 'küçük grup' adını veren ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün'den temsilcilerle 14 Eylül'de bir araya gelmesi bekleniyor. BM Temsilcisi, hem dörtlü görüşmelerin hem de küçük grupla yapılacak toplantının Suriye'de siyasi sürecin başlaması açısından son derece önemli olduğunu belirtmişti.

    Etiketler:
    mutabakat, aday listeleri, Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi, Astana görüşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Hüseyin Ensari, Aleksandr Lavrentyev, Sedat Önal, Staffan de Mistura, İdlib, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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