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00:18 12 Eylül 2018
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    Rusya Silahlı Kuvvetleri

    Türkiye, Rusya'nın SSCB döneminden sonraki en büyük askeri tatbikatına gözlemci gönderiyor

    © AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
    Türkiye
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    Sovyetler Birliği döneminde 1981 yılında yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat 'Vostok-2018' bugün başladı. Türkiye'nin tatbikata gözlemci göndereceği belirtildi.

    Rus asker
    © Sputnik / Evgeny Epanchintsev
    Rusya yakın tarihinin en büyük tatbikatına başladı: Ordunun 3'te 1'i tatbikatta
    Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Türk askeri ataşelik temsilcileri, Vostok-2018 tatbikatına gözlemci olarak katılacak. Elçilik yetkilisi, Türk gözlemcilerin tatbikata ne zaman katılacağını ise belirtmedi.

    Tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

    ÇİN VE MOĞOLİSTAN DA VAR

    Öte yandan, tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alacak.

    Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

    Rusya askeri tatbikat
    © Sputnik / Igor Zarembo
    Rusya: Vostok-2018 tatbikatı hiçbir ülkeyi hedef almıyor
    Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı. Moğolistan ordusundan katılacak güçler konusunda ise bir bilgi aktarılmadı.

    Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

    Bu arada, söz konusu tatbikat, Rusya'nın geçen yıl gerçekleştirdiği ve Batı'da yoğun tepkilere yol açan Zapad-2017 tatbikatından daha büyük olacak. Zapad-2017'de 12.700 asker, 70 askeri uçak, 10 gemi ve 680 kara aracı yer almıştı.

    Etiketler:
    katılım, gözlemci, Vostok-2018 askeri tatbikatı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, SSCB, Moğolistan, Çin, Türkiye, Rusya
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