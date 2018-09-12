2012 MODEL
Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı. Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.
Katar Emiri'nden Erdoğan'a 'hediye': Özel uçak https://t.co/Y6oljHck2U pic.twitter.com/iuvBZNmRiW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 12, 2018
KOLTUK KAPASİTESİ 76
İKİNCİ EL SATIŞA ÇIKTI
Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.
PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN
Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.
CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını gündeme getirmişti. Gamze Taşcıer, bu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile de gündeme taşımıştı.
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