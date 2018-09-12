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    Recep Tayyip Erdoğan- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani

    Katar Emiri'nden Erdoğan'a 'hediye': Özel uçak

    © AA / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Katar Emirliği’ne ait Boeing 747-8 tipi bir özel uçağın, Katar Şeyhi el Sani’nin hediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldığı belirtildi.

    Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması imza
    © AA / Fatih Kurt
    Katar ile imzalar atıldı
    Kokpit.aero'nun haberine göre, Katar Emirliği’ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna katıldı. VQ-BSK tescilli uçağı, Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi Türkiye’ye olan güveni ile bu uçağı hediye ettiği öğrenildi.

    2012 MODEL

    Boeing imalat hattından özel jet standartlarında imal edilen uçak, 2012’de ilk defa fabrikanın apronunda görüntülendiğinde ‘Bu uçak kimin’ soruları ortaya atılmıştı.  Uçak daha sonra Seattle yakınlarındaki Everett Fabrikası’ndan San Antonio’ya gitti. Burada ‘Very VIP’ olarak adlandırılan standartlarda kabini özel jet haline getirildi. Uçak 2015’te Katar Emirliği’ne teslim edildi.

    KOLTUK KAPASİTESİ 76

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.
    © AA / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
    Türkiye ve Katar merkez bankaları, 'Para takası' anlaşmasına imza attı
    Normalde üç sınıflı 400 yolcu kapasiteli uçak özel donanımıyla 76 yolcu taşıyor. Ayrıca 18 kişilik uçuş ekibi de bu uçakta görev yapıyor. Toplantı salonları, yatak odası, özel reviri bulunan uçak üç yıllık hizmet süresinde 436 saat uçtuğu, toplam 200 iniş kalkış yaptı.

    İKİNCİ EL SATIŞA ÇIKTI

    Uçağın satış kararından sonra bazı ülkelerin ilgilendiği öğrenildi. 400 milyon dolar fiyatla ikinci el pazara çıkan uçağa Cumurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi. Katar Şeyhi bu talep üzerine uçağı hediye etti.

    PİLOTLARI 777 FİLOSUNDAN

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan'dan Katar'a teşekkür: Kardeşim Hamed Al Sani ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
    Geçtiğimiz ay THY, bu uçakta görev yapacak pilotları belirledi. Ekip benzer kokpite sahip olmaları nedeniyle 777 filosundan seçildi. Simülatör ve yer eğitimlerini tamamlayan pilotlar yurda döndü.

    Katar’dan önce inceleme için Basel’deki AMAC Aerospace tesislerine getirilen uçak dün gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na uçtu. Boeing 747-8’in boyama ve modifikasyon işlemlerinin HABOM tesislerinde yapılacağı öğrenildi.

    CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını gündeme getirmişti. Gamze Taşcıer, bu iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesi ile de gündeme taşımıştı.

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    Etiketler:
    Türkiye-Katar İlişkileri, Özel uçak, Şeyh Abdullah bin Ahmed el Sani, Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Türkiye
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