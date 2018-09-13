Bahçeli: Reyhanlı azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir

© AA / Aytaç Ünal TRT: MİT, Suriye istihbaratıyla ortak operasyonda Reyhanlı saldırısının planlayıcısını yakaladı

"İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır'' diyen Bahçeli, MİT'in Reyhanlı zanlılarından Yusuf Nazik'i Suriye'de yakalayıp Türkiye'ye getirdiğine dair açıklamaları da şöyle değerlendirdi:

''Bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.''

MHP lideri şu mesajları verdi:

* Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.

* Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.

© AA / Bahçeli: İdlib operasyonu, Türkiye'yi tehlikeli şekilde yıpratır

* Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız.

* (Yerel seçimlere ilişkin…) Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir.