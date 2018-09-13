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02:17 14 Eylül 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    11017

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankalardan reel sektör için adım bekliyoruz. Orta vadeli programı 20 Eylül'de açıklayacağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır. Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

    Merkez Bankası
    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Merkez Bankası faizi yüzde 24'e yükseltti, dolar sert düştü
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Şimdi sıra mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan Orta Vadeli Program'ın açıklanmasında. OVP'yi 20 Eylül'de açıklayacağız" dedi.

    Merkez Bankası'nın son kararının ardından "bağımsızlık" tartışmalarının kapandığını ve bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacağını dile getiren Albayrak, ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendin gözlemleneceğini dile getirdi.

    Albayrak'ın Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na yaptığı açıklamalar şöyle:

    '3 YILLIK PLAN HAZIR'

    Merkez Bankası
    © AA /
    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
    - Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda para politikası alanında gerekli gördüğü adımı attı. Bundan sonra da ihtiyaç duyulduğunda sıkılaşma yönünde yeni adımlar atacağı mesajını verdi. Şimdi mali taraftaki en önemli husus enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme, cari açığın düşürülmesi konularında 3 yıllık iş planımız olan OVP'nin açıklanmasıdır. 20 Eylül'de açıklayacağız.

    'GERÇEKÇİ MAKRO HEDEFLER'

    — OVP'de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız.

    'PERFORMANSI TAKİP EDİLEBİLECEK'

    Mehmet Şimşek
    © AA /
    Mehmet Şimşek: Orta vadeli perspektifle sorunlar kökten çözülür
    - Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak. OVP, küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak.

    'DENGELENME EKİM'DE'

    — Para politikaları ile mali politikalar uyumlu ve koordinasyonlu şekilde uygulanıyor. Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendi gözlemleyeceğiz.

    'GÜNDEM ENFLASYON'

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA /
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Enflasyon yüzde 20'lere çıkabilir, büyüme yavaşlayacak
    - Türkiye'nin ana gündem maddesi ekonomi, ekonomi yönetiminin ana gündem maddesi de enflasyon ve faiz ile mücadeledir.

    'TÜM BAKANLIKLAR MÜCADELE EDECEK'

    — Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız.

    'ÖZEL SEKTÖRÜN DE DESTEĞİNİ ALACAĞIZ'

    — Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK'larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız.

    'SPEKÜLASYONLARLA GÜÇLÜ MÜCADELE'

    Ekmek- Fırın
    © REUTERS / Steven Saphore
    Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım
    - Kur bahanesi ile, fiyatlarda spekülatif artışlar ve fırsatçılık asla kabul edilemez. Farklı kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulacak birimlerle bu spekülatif girişimleri denetleyecek ve önüne geçeceğiz.

    'YÖNETMELİK ÇIKACAK'

    — Dövizle ödemeleri ve işlemleri yasaklayan düzenlememiz çıktı. Yönetmeliğimizi de kısa sürede yayımlayarak, geçmiş işlemlerin hangi esaslar üzerinden yapılacağını açıklayacağız.

    'MB TARTIŞMASI KAPANDI'

    Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankanın bağımsızlığı ile ilgili tartışmaların kapandığını söyleyen Bakan Albayrak, "Bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı yoktur, çok net art niyetlidir. Bu tür spekülasyonların ve tartışmaların küresel piyasalarda karşılığı olmayacaktır" dedi.

    'MALIİYET OFİSİ KURULACAK'

    Ankara'da Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde gazeteci Baki Özilhan'ın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına açıklamalarda bulundu.
    © AA / Güven Yılmaz
    Kılıçdaroğlu'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na eleştiri: Bir numaradaki kişinin unvanı yok
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamuda büyük tasarruf ve verimlilik hamlesini sağlamak için "Maliyet ve Değişim" ofisi kuracaklarını da açıkladı. Albayrak, "Yılın sonuna kadar bütçe dengesini sağlamak adına 35 milyar TL gelir ve tasarruf sağladık. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında gerçekleşecek" diye konuştu.

    'BANKALAR DA ADIM ATSIN'

    Merkez'in hamlesiyle piyasada düzenleme olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, "Bundan sonra bankalarda likiditeyle ilgili adımlar atılacak. Artık bankalardan da reel sektör ile ilgili adımlar bekliyoruz. Bankalar, reel sektör ile ilgili yaklaşımını kazan-kazan anlayışına göre kurgulamalı. Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil" dedi.

    'İHRACATA DAYALI BÜYÜME'

    TİM, İsmail Gülle
    © AA /
    TİM Başkanı Gülle, ihracat kararını değerlendirdi: Şaşırtıcı, belli alanlarda sıkıntı yaratır
    Carı açıkla mücadelenin yolunun ihracata dayalı büyüme ve yerli üretimin güçlenmesinden geçtiğini anlatan Albayrak, "Özellikle, ithalat içerisinde yüksek payı olan ara ürünlerin yerlileştirilmesi büyük önem arz ediyor. Ekonomik dengelenme hedefimizin temel çıpası cari açıkla mücadele olacak. OVP bu kapsamda da tüm bakanlıklara sorumluluklar ortaya koyacak" diye konuştu.

    'BEKLENTİYİ KARŞILARIZ'

    İhracatçıların dövizlerini 180 gün içinde ülkeye getirerek, TL'ye çevirmelerini zorunlu hale getiren düzenlemeye ilişkin tebliğleri görüşe açtıklarını anlatan Bakan Albayrak, "Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de görüşmelerimiz oldu. Tebliğlerde ihracatçılarımızın beklentilerini de karşılayacağız" diye konuştu.

    'TECRÜBELİ YÖNETİM'

    Erdoğan, imza
    © AA /
    Varlık Fonu yönetimi değişti: Yeni başkan Erdoğan
    Varlık Fonu'nun yönetimine küresel tecrübeye sahip bir genel müdür atandığını hatırlatan Albayrak, "Alanında çok etkin bir isim. Kendi alanında çok etkili, tecrübe sahibi bir yönetim kurulumuz var. Varlık Fonu'nun en büyük gücü, cumhurbaşkanımızın yatırımcılar için sağladığı büyük güven olacak. Fonun başkanının cumhurbaşkanımız olması, etkinliğini de yatırımcılar nezdinde itibarını da en üst seviyeye çıkaracak" dedi.

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    Etiketler:
    Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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