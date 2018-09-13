Albayrak: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışması kapanmıştır

Merkez Bankası'nın son kararının ardından "bağımsızlık" tartışmalarının kapandığını ve bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacağını dile getiren Albayrak, ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendin gözlemleneceğini dile getirdi.
Albayrak'ın Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'na yaptığı açıklamalar şöyle:
'3 YILLIK PLAN HAZIR'
'GERÇEKÇİ MAKRO HEDEFLER'
— OVP'de herkes gerçekçi, günün sorunlarını doğru tespit etmiş ve doğru aksiyon planlarını kurgulamış bir program görecek. OVP'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacağız. Bu hedeflere ulaşmak için atacağımız adımları paylaşacağız.
'PERFORMANSI TAKİP EDİLEBİLECEK'
'DENGELENME EKİM'DE'
— Para politikaları ile mali politikalar uyumlu ve koordinasyonlu şekilde uygulanıyor. Ekimden itibaren enflasyonda da dengelenme ve aşağı yönlü trendi gözlemleyeceğiz.
'GÜNDEM ENFLASYON'
'TÜM BAKANLIKLAR MÜCADELE EDECEK'
— Bundan sonraki süreçte tüm bakanlarla birlikte enflasyonla mücadele, tasarruf ve verimlilik esaslı çalışmaların benimsenmesi ana ve temel hedef olacak. Hep beraber bu hedefler doğrultusunda çalışacağız.
'ÖZEL SEKTÖRÜN DE DESTEĞİNİ ALACAĞIZ'
— Gelinen nokta, enflasyon ile topyekun mücadele gerektirmektedir. Kamunun yanında özel sektör, bankalarımızın ve STK'larımızın da bu konuda katkı sağlamalarına çalışacağız. Hepsi ile gerekli görüşmeleri yapacağız.
'SPEKÜLASYONLARLA GÜÇLÜ MÜCADELE'
'YÖNETMELİK ÇIKACAK'
— Dövizle ödemeleri ve işlemleri yasaklayan düzenlememiz çıktı. Yönetmeliğimizi de kısa sürede yayımlayarak, geçmiş işlemlerin hangi esaslar üzerinden yapılacağını açıklayacağız.
'MB TARTIŞMASI KAPANDI'
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankanın bağımsızlığı ile ilgili tartışmaların kapandığını söyleyen Bakan Albayrak, "Bundan sonra bu konudaki tartışmaların hiçbir gerçekliği ve karşılığı yoktur, çok net art niyetlidir. Bu tür spekülasyonların ve tartışmaların küresel piyasalarda karşılığı olmayacaktır" dedi.
'MALIİYET OFİSİ KURULACAK'
'BANKALAR DA ADIM ATSIN'
Merkez'in hamlesiyle piyasada düzenleme olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, "Bundan sonra bankalarda likiditeyle ilgili adımlar atılacak. Artık bankalardan da reel sektör ile ilgili adımlar bekliyoruz. Bankalar, reel sektör ile ilgili yaklaşımını kazan-kazan anlayışına göre kurgulamalı. Aşırı yüksek kredi faizleri gerçekçi değil" dedi.
'İHRACATA DAYALI BÜYÜME'
'BEKLENTİYİ KARŞILARIZ'
İhracatçıların dövizlerini 180 gün içinde ülkeye getirerek, TL'ye çevirmelerini zorunlu hale getiren düzenlemeye ilişkin tebliğleri görüşe açtıklarını anlatan Bakan Albayrak, "Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi ile de görüşmelerimiz oldu. Tebliğlerde ihracatçılarımızın beklentilerini de karşılayacağız" diye konuştu.
'TECRÜBELİ YÖNETİM'
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