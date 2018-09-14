Türk kaynaklar: Erdoğan, pazartesi günü Putin'le Soçi'de görüşebilir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü Suriye'yi ele alacağının haberini vermesi ardından, iki liderin bu görüşmeyi Soçi'de yapabileceği belirtildi.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Erdoğan, Putin ile Suriye konusunu görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e demecinde, "Cumhurbaşkanımız (Recep) Tayyip Erdoğan, (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le pazartesi günü Soçi'de görüşebilir. Fakat şu an için bunu resmi olarak doğrulayamayız" dedi.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan'ın pazartesi günü Putin'le Suriye konulu bir görüşme yapacağını söylemişti. Ancak Çavuşoğlu bu görüşmenin nerede yapılacağı ya da ne şekilde yapılacağına ilişkin detay vermemişti.