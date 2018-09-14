Türk kaynaklar: Erdoğan, pazartesi günü Putin'le Soçi'de görüşebilir

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak Sputnik'e demecinde, "Cumhurbaşkanımız (Recep) Tayyip Erdoğan, (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le pazartesi günü Soçi'de görüşebilir. Fakat şu an için bunu resmi olarak doğrulayamayız" dedi.
© AA / Fatih Aktaş
Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan'ın pazartesi günü Putin'le Suriye konulu bir görüşme yapacağını söylemişti. Ancak Çavuşoğlu bu görüşmenin nerede yapılacağı ya da ne şekilde yapılacağına ilişkin detay vermemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)