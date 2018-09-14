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00:02 15 Eylül 2018
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    Rifat Hisarcıklıoğlu

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Almanya'da: Türkiye’ye güvenmeye devam edin

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya’nın Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu belirterek, "Almanya ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin" dedi.

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    © AA / Hüseyin Yıldız
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    Hisarcıklıoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

    Korumacılık ve popülizmin iş dünyasının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni (AB) de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan en iyi dayanışma örneği olarak gösterdi.

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    Türkiye’nin Avrupa ile entegre hale gelmiş olmasının, bu dönemde hem Türkiye, hem de başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa için önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bununla ilgi tek bir çarpıcı örnek vereyim. Bugün AB en çok otomobili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz, Türkiye’den. Japonya bizim arkamızda ikinci sırada, Kore üçüncü, ABD ise beşinci. Öte taraftan, AB’nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada. İki ülkenin ekonomisi birbiriyle iç içe. Beraber çalışırsak, kazanırız. Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız” diye konuştu.

    'TÜRKİYE'YE GÜVENİP YATIRIM YAPANLAR KAZANDI'

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacağına işaret ederek, "Dün Türkiye’ye güvenip yatırım yapanlar kazandı. İş birliğimizi, ticaretimizi artırmaya devam edelim. Bu fırsatları kaçırmayın. Alman iş adamlarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye ve Almanya Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü. Dostluğumuz ve ortaklığımız köklü. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin." mesajını verdi.

    Hisarcıklıoğlu başkanlığında iş adamlarından oluşan heyet, Berlin'de temaslarda bulunuyor.

    Türkiye ve Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu kuruluşlarının katılımıyla yapılan oturumlarda, yatırımlarda karşılaşılan sorunlar değerlendiriliyor ve çözüm önerileri paylaşılıyor.

    TOBB'un Almanya temaslarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri izleyecek. Bu ay içinde önce Bakan Albayrak'ın, ardından Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya gelerek siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda görüşmeler yapması ve çeşitli anlaşmalara imza atması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Rifat Hisarcıklıoğlu, Almanya, Türkiye
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