Rusya ve Türkiye, inşaat alanında deneyimlerini paylaşacak

Çalışma grubunun 6 ay içinde kurulacağını belirten Stasişin, "Grup, sözgelimi depreme dayanıklı binaların inşasında deneyimlerini paylaşabilecek" dedi.
Rusya İnşaat Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin, Rusya ile Türkiye arasında 6 ay içinde inşaat alanında deneyimlerini paylaşmak için bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.
Çalışma grubunun 6 ay içinde kurulacağını belirten Stasişin, "Grup, sözgelimi depreme dayanıklı binaların inşasında deneyimlerini paylaşabilecek" dedi.
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