Rusya ve Türkiye, inşaat alanında deneyimlerini paylaşacak

Rusya İnşaat Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin, Rusya ile Türkiye arasında 6 ay içinde inşaat alanında deneyimlerini paylaşmak için bir çalışma grubu kurulacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rusya İnşaat Bakan Yardımcısı Nikita Stasişin, Moskova'da gerçekleşen PROestate gayrimenkul forumu çerçevesinde Rusya İnşaat Bakanlığı temsilcileri ile Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin bir araya geldiğini söyledi. Stasişin, tarafların inşaat alanında deneyim paylaşımının yapılacağı bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaştığını ifade etti.

Çalışma grubunun 6 ay içinde kurulacağını belirten Stasişin, "Grup, sözgelimi depreme dayanıklı binaların inşasında deneyimlerini paylaşabilecek" dedi.