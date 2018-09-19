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01:52 20 Eylül 2018
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi.

    Erdoğan: ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda yaptığı değerlendirmelerde, "ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız" dediği belirtildi.

    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti
    © AA / Murat Çetinmühürdar
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 40 dakika sürdü. Kabulde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, küresel ticaretin içinden geçtiği çalkantılı süreçte yapacakları istişarenin ülkeler, firmalar ve tüm girişimciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

    'AMERİKA İLE OLAN İŞ BİRLİĞİMİZİN TİCARET ARACILIĞIYLA DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUM'

    Toplantının birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin bakış açılarını daha yakından öğrenmeye imkan vereceğini belirten Erdoğan, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda yazdığı başarı hikayesinin gerisinde yatan sırrın reformlar konusundaki kararlılıkları olduğuna işaret ederek, "Şu hususu dikkatinize getirmekte fayda görüyorum, bizim için reformlar tek seferlik bir uygulama olmadı ve olmayacaktır. Aksine reformları devamlı ve dinamik bir süreç olarak görüyoruz. Değişen şartlara ihtiyaçlara ve sınamalara göre gerekli düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Yatırım ortamını iyileştirmek için yaptığımız düzenlemeleri sizlerden gelen ve geri bildirim önerilerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'SİYASİ KONULAR EKONOMİK KONULARLA KARIŞTIRILMAMALI'

    ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye karşılaştığı sorunların üstesinden gelir. Serbest piyasa prensiplerinden taviz verilmeyecek. Siyasi konuları ekonomik konularla karıştırmayı doğru bulmuyorum" diye konuştu.

    Açıklamasında Erdoğan, "Türkiye uzun vadede büyüme performansını koruyacaktır. Sorunlar diploması ile çözülürken iş dünyasını iş birliği yapmasını teşvik ediyoruz. Türkiye ihtiyaçlara göre gereken düzenlemeleri yapmaya devam edecektir. Stratejik ortaklığımız yatırım ve ticaret ile güçlenecek" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan önemli satır başları şöyle:

    ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet etti.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    — ABD ile sorunların iş dünyasını etkilemesini istemem. Gerekli adımları atacağız.

    — Son gelişmeler ekonomide yeniden dengelemenin önemine işaret ediyor.

    — ABD'ye karşı alınan önlemlerin işletmelere zarar vermemesine dikkat ediliyor.

    'KAPIMIZ SİZE AÇIK OLMAYA HER ZAMAN DEVAM EDECEK'

    İktidarda oldukları yaklaşık 16 yıl boyunca ilgili bütün paydaşlarla istişare yapmaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları da kaydetti:

    — Kapımız size açık olmaya her zaman devam edecektir. Şahsım, bakan arkadaşlarım, danışmanlarım, vesaire. Ülkemizi bürokratik vesayetin cenderesinden kurtarmak için bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber yeni bir yönetim sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırdığımız bu yönetim modelinin özü idarede etkinliği, verimliliği ve eş güdümü artırmaktır. Bu modelin en büyük faydası sorumluluk sahiplerine aynı zamanda sözlerini gerçekleştirebilecekleri imkanları ve araçları da vermiş olmasıdır.

    — Sizler Türkiye'nin bölgesindeki onca istikrarsızlığa, çatışmaya ve sıkıntıya rağmen neleri başardığını gayet iyi biliyorsunuz şu an yüzleştiğimiz sıkıntılar da bizim için asla aşılmaz değildir. Göreceksiniz, Türkiye'nin geleceği çok daha aydınlık ve parlak olacaktır.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD krizi, Türkiye-ABD ilişkileri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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