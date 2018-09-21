İnce'den Ankapark ihalesi tepkisi

Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Kötü yönetimin, kamu kaynaklarını talan etmesi uygulaması, kendi belediyelerini de kuşatmış durumda. Talan uygulamalarının sonuncusu dün milletimizin gündemine geldi" ifadesini kullandı.

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yaklaşık 2 milyar TL harcayarak yaptırdığı Ankapark için harcanan kamu kaynaklarının bugün için değeri yaklaşık 3 milyar TL düzeyinde" hatırlatmasında bulunan İnce şöyle devam etti:

— Bu projenin dün yapılan ihalesinde yıllık kira bedeli 26 milyon TL olmuş ve proje 29 yıllığına kiraya verilmiştir. Bu ihale rakamına göre projenin cari değeri, 12 yıllık kira bedeli karşılığı olarak 300 milyon TL düzeyindedir. Ankapark için yaklaşık 300 milyon TL olan proje değeri için, yine yaklaşık 3 milyar TL kamu kaynağı kullanılmış, diğer bir deyişle 2.7 milyar TL kamu kaynağı heba edilmiştir.

— Bugün yasadığımız ekonomik sıkıntıların arkasında bu ve benzeri kötü yönetim uygulamaları vardır. Bu uygulamalar nedeniyle enflasyon ve döviz kurları artmakta milli gelirimiz düşmektedir. Yani yandaşlar zengin olurken milletimiz fakirleşmektedir.

Bugün yasadığımız ekonomik sıkıntıların arkasında bu ve benzeri kötü yönetim uygulamaları vardır. Bu uygulamalar nedeniyle enflasyon ve döviz kurları artmakta milli gelirimiz düşmektedir. Yani yandaşlar zengin olurken milletimiz fakirleşmektedir. — Muharrem İNCE (@vekilince) 21 Eylül 2018

​- Çare hem merkezi yönetimde ve hem de belediyelerde kamu kaynaklarının rasyonel kullanılmasından geçmektedir. Bu da ancak bu kötü yönetimi milletimize yasatan ekiplerin devlet yönetiminden uzaklaşmaları ile mümkün olabilecektir. Çare, erdemli ve rasyonel yönetimdedir.