Türkiye, Rusya ve İran, ABD'de Suriye gündemiyle toplanıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın New York'ta Suriye konulu bir toplantı yapacaklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soçi'de yapılan İdlib mutabakatına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Bundan sonra yapılması gereken ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları ile New York'ta Suriye konulu üçlü toplantı yapacaklarını bildirdi.