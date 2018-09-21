'Çin ile Türkiye arasında kültürel köprü kuruluyor'

Feng Huang Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Yilin Yayınevi, Kırmızı Kedi Yayınevi stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke arasında kültürel bir köprü kurulmasını hedefleyen anlaşma çerçevesinde Çağdaş Çin Edebiyatı, Türkiye'deki okurlarla buluşurken Çağdaş Türk Edebiyatı da Çin'deki okurlarla buluşacak.
Phoenix Yayıncılık Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sun Zhenfu, bu anlaşmanın önemine vurgu yaparken edebi eserlerin karşılıklı tercüme edilmesinin kültürel alışverişe katkı sağlayacağını belirtti. Türk yayın ve kültür dünyasında uzun yıllara dayanan bir anglosakson hâkimiyeti olduğunu vurgulayan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ise yayınevlerinin kültür üreten kurumlar olarak ülkeler arasında kültürel köprü görevi üstlenmeleri gerektiğini söyledi.
'DOĞUDA YEPYENİ BİR DÜNYA DOĞUYOR'
Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, "Çin'in ‘Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile Çağdaş Çin Edebiyatı'nın yabancı dillere çevirisini yapmayı ve eserlerin yurtdışına satış projesini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Türk okuyucularına da Çağdaş Çinli yazarları ve eserlerini tanıtmaya, onların dünyaya açılımını sağlamaya çalışacağız" dedi. Doğu'da da yepyeni bir dünyanın doğduğunu, dünyayı sadece Batı'nın çerçevesinde görmemek gerektiğini belirten Hepkon, "Ulusal ve uluslararası çaptaki son gelişmeler bizi dünyanın farklı merkezlerine kulak kabartmaya itiyor. Türkiye de bu yeni dünyaya karşı kayıtsız değil" diye konuştu.
'MUSTAFA KEMAL'İN TANINMASINA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ'
Türkiye'deki yazarların Çin'de tanınmasından büyük keyif alacaklarını dile getiren Hepkon, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin 1000'inci kitabı olan Yılmaz Özdil'in yazdığı "Mustafa Kemal" kitabını çevirteceklerini söyledi. "Çin gibi önemli bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Türk devriminin önderi olan Mustafa Kemal'in tanınmasına ayrıca çok büyük bir önem veriyoruz. Diğer bütün yazarlarımızın eserlerini de Çinli muhataplarımıza sunacağız" dedi.
'ÇİNLİ OKURLARIN TÜRK EDEBİYATI'NA İLGİSİ ARTTI'
Phoenix Yayıncılık Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sun Zhenfu ise Çin'de kültürel anlamda gelişmekte olan bir pazar olduğunu 2006 yılında Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat ödülünü aldıktan sonra Çinli okurların özellikle Çağdaş Türk Edebiyatı'na ilgisinin arttığını belirtti.
Edebiyat ve sanatın insanlığın ortak kültür zenginliği olduğunu vurgulayan Zhenfu, Feng Huang grubu olarak, ‘Bir Kuşak Bir Yol' kapsamında 65 ülke ve bölgede bulunan 19 ülke ile işbirliği içinde olduklarını, Kırmızı Kedi Yayınevi ile yaptıkları işbirliği anlaşması sayesinde Türkiye'de de aktif bir şekilde Çin kültürünün Türkiye'ye tanıtılacağını belirtti. Zhenfu konuşmasında, tercüme eserler ile Çin ve Türk halklarının birbirlerinin kültür, yaşam ve geleneklerini anlamalarına katkı sağlayacağını da vurguladı. Zhenfu, "Her ülkenin edebi eserleri kendi dünyalarını yansıtır, bu insanlığın ortak kültür değerleridir.Çin-Türk edebi eserlerinin karşılıklı tercüme edilerek kültürel işbirliğinin güçlendirilmesini istiyoruz" dedi.
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