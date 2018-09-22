Erdoğan'dan TEKNOFEST çıkarması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılıyor.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet

Önce Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16'yla, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-16'ların eşlik ettiği ATA uçağıyla TEKNOFEST'e geldi.

29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ikinci kez inen Erdoğan'ın kendisi için özel dikilen, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan askeri pilot tulumunu giydiği gözlendi.

AYNI ZAMANDA 3. HAVALİMANI TANITIMI

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile İstanbul'un 3. Havalimanı'nın tanıtımı da amaçlanıyor.

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDEN HARMANDALI DANSI

Festivale 3. gününde katılan Erdoğan'ı uçaktan inişte gençler karşıladı.

Gençlerle fotoğraf çektiren Erdoğan, festival alanına yönelerek yerli yapım ATAK helikopterlerinin 'harmandalı' gösterisini izledi.