Erdoğan'dan TEKNOFEST çıkarması

29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na ikinci kez inen Erdoğan'ın kendisi için özel dikilen, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan askeri pilot tulumunu giydiği gözlendi.
AYNI ZAMANDA 3. HAVALİMANI TANITIMI
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile İstanbul'un 3. Havalimanı'nın tanıtımı da amaçlanıyor.
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDEN HARMANDALI DANSI
Festivale 3. gününde katılan Erdoğan'ı uçaktan inişte gençler karşıladı.
Gençlerle fotoğraf çektiren Erdoğan, festival alanına yönelerek yerli yapım ATAK helikopterlerinin 'harmandalı' gösterisini izledi.
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