Erdoğan TEKNOFEST'te: Bağımsızlığın şartı teknoloji üretmek ve ihraç etmektir

*Günümüz dünyasında, gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır.

* Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak işte o zaman gerilemeye başladık. TEKNOFEST'in bizler için bir sıçrama vesilesi olmasını düşünüyorum.

* Teknofest kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

* Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür.

* Son yıllarda yaşadığımız her hadise özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor. Bu bakımdan atacağımız adımlar bu alandaki yatırımlar teknolojinin tüm alanlarında en önlerde olmamız gerektiğini göstermiştir.

* Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız.

* Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız.

* Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsınız.

* Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

* Türkiye'nin bu alandaki öncülernin çabaları sabote edilmiştir.

* Mühendislik öğrensin diye Batı'ya gönderdiğimiz gençler zihinleri iğfal edilmiş halde ülke için zehirli halde geri dönmüştür.

* Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir.

* Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olmasaydık şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz.

* Bize silah teknolojisi vermeyi reddedenler, terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah mühimmat gönderiyorlar; bunlar bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler.