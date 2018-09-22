CHP: İnşaatlarda son 5 yılda 35.000 cinayetinde 1754 işçi öldü, 1940 işçi sakatlandı

* Türkiye’de ölümlü iş kazalarından en çok inşaat sektörü öne çıkıyor.
* 2015-2018 yılları arasında işçi ölümlerinin iş kollarına oranı incelendiğinde inşaat sektörü yüzde 20 ile 22 arasında yer almaktadır.
TÜRKİYE İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE BİRİNCİ
* İnşaat sektöründe her yıl ortalama 70 ile 90 bin kişi meslek hastalığına yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya.
* İşçi ölümlerinde AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alan ülkemizde inşaatta çalışırken yaşamını yitiren işçi sayısı AB ülkelerine oranla yaklaşık 3 kat daha fazladır.
* Ağustos 2018 verilerine göre en az 180 işçinin işyerlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, inşaat iş kolu ölümlü kazaların en çok yaşandığı iş koludur.
* İstanbul Esenyurt’da 11 işçinin kaldıkları çadırda yanarak yaşamını yitirmesi, Torunlar Center’da asansör kazası sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesi gibi öznel örnekler, şantiyelerde iş güvenliğinin ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır.
* İnşaat istihdamın en çok olduğu iş koludur. 1 milyon 805 bin 928 kayıtlı çalışan işçi sayısının dışında yaklaşık 700 bine yakın kayıt dışı olarak çalışan işçi sayısının varlığından bahsedilmektedir.
* 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155’i sendikalıdır. Yani ülkemizdeki sendikalaşma oranı, mevcut kayıtlı çalışan işçilerin sadece yüzde 12.76’sına denk düşmektedir.
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