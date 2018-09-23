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    Fener Rum Patriği I. Bartholomeos

    Fener Rum Patriği Bartholomeos: Ukrayna kilisesi kısa süre sonra bağımsızlık statüsünü alacak

    © AFP 2018 / BORYANA KATSAROVA
    Türkiye
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    Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

    Rus Ortodoks Patriği Kirill, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Noel gecesi ayininde.
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
    'Fener Rum Patrikhanesi ile ayrı düşmesi halinde, Rus Ortodoks Kilisesi Türkiye’de kendi yapılarını açabilir’
    Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti. Bartholomeos, “Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum” ifadesini kullandı.

    'FENER RUM PATRİKHANESİ TEHDİTLERDEN KORKMUYOR'

    Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti. Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.

    Rus Ortodoks Kilisesi
    © AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI
    Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi'nin başkanlık ettiği yapılardan çıkıyor
    Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.

    Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

    Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti. İstanbul'daki kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklaması yapan Moskova Patrikhanesi,  Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararı almıştı.

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    Etiketler:
    Moskova Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Bartholomeos, Ukrayna, İstanbul, Türkiye, Rusya
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