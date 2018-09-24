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03:09 25 Eylül 2018
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    İsmail Devrim (45)

    İntihar eden İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı: Yalanlayabilecek var mı?

    DHA
    Türkiye
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    HDP Kocaeli Milletvekili, Hafize Devrim'in eşinin oğluna okul pantalonu alamadığı için intihar ettiğini söylediği ses kaydını Meclis'te dinletti. Kocaeli Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haberi yalanlamasını eleştiren Gergerlioğlu, Meclis Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna okul pantolonu alamadığı için intihar ettiği söylenen İsmail Devrim'i TBMM gündemine taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’teki basın toplantısında resmi açıklamaları yalanlayan bir ses kaydı dinletti.

    İsmail Devrim (45)
    DHA
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    'ACILI BİR ANNE NET ŞEKİLDE GERÇEKLERİ SÖYLÜYOR'

    Gergerlioğlu şöyle konuştu: ''Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardır hem de yaşadığımız Türkiye'deki insanlarımızın düçar olduğu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu, skandalı örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır maalesef. Şu konuşmayı yalanlayabilecek bir kimse var mıdır? Acılı bir anne net bir şekilde gerçekleri söylemektedir.''

    Olayı Astakos için haberleştiren gazeteci Ergün Demir’in, İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmenin ses kaydını dinleten HDP Kocaeli Milletvekili, Kocaeli Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ''Oğluna pantolon alamadığı için intihar etti'' haberlerini yalanlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

    TBMM
    © AA / Aykut Ünlüpınar
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    'TOPLUMDA İNFİAL VAR'

    ''Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Mesele, Türkiye’de vatandaşlarımızın içine düşürüldüğü ekonomik buhranın onların ruh dünyasında yapmış olduğu büyük sarsıntıdır'' diyen Gergerlioğlu, geçen günlerde Urfa’da üzerine benzin dökerek kendini yakan yurttaşı da hatırlatarak şöyle konuştu:

    ''Seyyar satıcı olduğu için tezgâhlarına zabıta tarafından el konulan ve buna itiraz edip 'Başkası olsaydı el koymazdınız, ama fakir, gariban olduğum için benim tezgâhıma el koyuyorsunuz' diyen kişinin intihar etmesiyle bu son olay bir patlamayı göstermektedir. Toplumda bir infial vardır. Toplum artık içine düşürüldüğü bu ekonomik sıkıntı haline büyük bir reaksiyon göstermektedir. Bu konuda net bir şekilde çözümler bulunması gerekmektedir.''

    Gergerlioğlu şöyle devam etti:

    ''Vatandaşlarımız son derece kötü, üzücü bir hale düşürülmüştür. Daha kaç kişi intihar edecektir? Daha kaç kişi feryat edecektir? Bunu soruyoruz yetkililere! Gerçeğin apaçık ortaya çıkması ve bunun sorgulanması yerine alelacele yapılan açıklamalar devlet ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Gerçek dışı olduğu apaçık meydanda olan bu açıklamalar hakkında dinlettiğim bu ses kaydından sonra yetkililer ne diyecektir, merak ediyorum.''

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    © Fotoğraf : Twitter
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    'OKUL KIYAFETLERİNE DÜZENLEME GETİRİLMELİ’

    ''İsmail Devrim’in ölümü, sıradan bir ölüm değil, binlerce milyonlarca insanın içinde bulunan hali gösteren çok acı, çok dramatik, vicdan sızlatan bir olay'' vurgusu yapan HDP Kocaeli Milletvekili, Kocaeli’nde olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda kişiyle konuştuğunu, okulların zorunlu kıyafet dayatması karşısında ekonomik sıkıntılar yaşandığını, dükkânların normalde sattıklarının çok üzerinde fiyatlara bu kıyafetleri satmasının bir skandal olduğunu dile getirip ''Bu konuda da bir düzenleme getirilmeli'' dedi.

    OKTAY'A YÖNELTİLEN SORULAR

    Gergerlioğlu, İsmail Devrim’in intiharı üzerine Meclis Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi:

    * İsmail Devrim’in liseye giden oğlunun okulun istediği pantolonu alamadığı için intihar ettiği iddiası doğru mudur?

    İsmail Devrim (45)
    DHA
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    * İntiharın sebebi konusunda Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Kocaeli Valiliği’nin yaptığı açıklamaların birbirinden farklı olmasının sebebi nedir?

    * Öğrencisinin maddi durumunu tespit edemeyen ve öğrenciyi zor durumda bırakan görevlilerin Anayasamızın 2. maddesinde belirtilen Türkiye sosyal bir hukuk devletidir maddesine aykırı davrandıkları sebebiyle haklarında soruşturma açılmış mıdır? Açılmış bir soruşturma varsa hangi aşamadadır?

    * İsmail Devrim’in intiharına sebep olan durumu protesto etmek için toplanan kalabalığa ‘milli güvenliği tehdit ettikleri' iddiasıyla polislerin müdahale ettiği iddiası doğru mudur?

    * Eğer bu iddia doğruysa bir eylemin ‘milli güvenliği tehdit ettiğiyle' ilgili somut deliller nelerdir?

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    © Fotoğraf : DHA
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    * Anayasal ve barışçıl bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkını engelleyen kolluk güçleri ve emri veren amirleri için yasal işlem başlatılmış mıdır? Yasal işlem başlatılmışsa soruşturma hangi aşamadadır?

    * 2016 OHAL’in ilanından bu güne kadar geçim zorluklarını gerekçe göstererek intihar eden yurttaşların illere göre ayrılmış sayısı kaçtır?

    Etiketler:
    Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, Meclis, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM, HDP, Fuat Oktay, Hafize Devrim, İsmail Devrim, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli, Türkiye, Ankara
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