Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarından BM'de 3'lü zirve

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri nedeniyle New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gün içinde mevkidaşları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşeceği belirtildi.

'ANAYASA KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI VE SİYASİ ÇÖZÜM KONUSUNDA SADECE 3 ÜLKENİN DEĞİL, HERKESİN DESTEĞİ ŞARTTIR'

Geçen hafta yaptığı açıklamada New York'ta gerçekleşecek görüşmeye dair önemli bilgiler aktaran Çavuşoğlu, "Çarşamba gününden bu yana Ankara'da bu teknik çalışmalar yürütüldü ve bugünkü toplantılardan sonra bir mutabakata vardık. Bundan sonra yapılması gereken, bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz. Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda sadece 3 ülke olarak değil, herkesin desteği şarttır. Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor" ifadeleri ile İdlib mutabakatı sürecini değerlendirmişti.

GÖRÜŞMENİN TÜRKİYE SAATİ İLE 01.30 BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, görüşmenin, Türkiye saatiyle 01.30'da başlaması bekleniyor.