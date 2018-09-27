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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Türkiye, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymayacak

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına Ankara'nın uymayacağını ifade etti.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Abdülhamid Hoşbaş
    Çavuşoğlu: İran'a yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz
    ABD'nin İran petrol sektörünü hedef alan yaptırımlarına Türkiye'nin de katılıp katılmayacağına dair Sputnik'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye egemen ve bağımsız bir ülkedir. Eğer söz konusu Birleşmiş Milletler yaptırımı olursa bunu biz de uygularız. Aksi söz konusuysa uygulamayız" dedi.

    Ankara'nın komşusu İran'la ticaretine devam edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Herhangi bir yaptırımı desteklemeyeceğiz. Evet, elbette İran, Rusya ve diğer ülkelerle ticaret yapmaya devam edeceğiz" dedi.

    Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le BM binasında yaptığı görüşme sonrasında da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, daha önce mutabık kalınan toplantının amacının Soçi’de imzalanan İdlib anlaşmasının uygulanması olduğunu belirtti.

    'SİYASİ SÜRECİ HIZLANDIRMAMIZ LAZIM'

    "Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarımız sahada teknik çalışmaları yaparken, tabi ki bu bir siyasi karardır aynı zamanda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir liderlik vardır." ifadesini kullanan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Her üç ülkenin de desteklediği ve sahiplendiği bir anlaşmadır. Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Bu fırsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hızlandırmamız lazım."

    'SURİYE KRİZİ BARIŞA DÖNMELİ'

    Çavuşoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceğimiz en önemli adım ise Anayasa komisyonunun oluşturulmasıdır. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafından. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasıyla ilgili görüşlerimizi paylaştık."

    Bu konularda üç ülkenin de birlikte çalışacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor. Diğer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz. Birlikte de sürdürüyoruz o başka bir şey. Ama siyasi süreç önemli" şeklinde konuştu.

    Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bugünkü toplantımızın dışında zaten gerek Cumhurbaşkanı gerekse bizler katıldığımız toplantılar ve yaptığımız ikili görüşmelerde bu konuyu diğer muhataplarımızın gündemine getirdik. Şu anda bizim için İdlib çatışmasızlık bölgesiyle ilgili yapılan anlaşmadan sonra siyasi sürece hız vermek bir önceliktir. Tabi ki Rusya ve İran ile ortak çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor."

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    Etiketler:
    ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye-ABD krizi, İran'a yaptırımlar, Türkiye-İran İlişkileri, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Türkiye, ABD
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