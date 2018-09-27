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    26 Eylül Türk Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlik

    ‘Rusya'yla ilişkilerimiz arttıkça Rusçaya olan ilgi de artıyor'

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 26 Eylül Avrupa Diller Günü etkinlikleri düzenlendi. Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır "Rusya'yla ilişkilerimiz arttıkça Rusça'ya olan ilgi de artıyor. Rusça dâhil 22 dilin önemine dikkat çeken etkinlik bizim açımızdan son derece anlamlıydı" dedi.

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 26 Eylül Avrupa Diller Günü kapsamında kapsamlı bir etkinliğe imza attı. İstanbul Beyazıt yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte fakülte bünyesindeki 22 dil bölümü, eğitimini aldıkları dil ve kültürü tanıtan stantlar açtı. Her bir dil bölümü, gün boyunca süren dans, şiir, şarkı performansları sergiledi.

    Kültür stantları arasında Rus Dili ve Edebiyatı bölümüne ait stant da yer aldı. Stantta Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan getirilen çok sayıda kitap ve çeşitli materyallere de yer verildi.

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi
    © Sputnik / Elif SUDAGEZER
    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi

    ‘DİLLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEYİ AMAÇLADIK'

    Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi yaptı. Develi "Dil bizi insan yapan en önemli olgudur. Dil bizi toplum yapar, bir milletin ferdi yapar ama en öncelikli olarak insan yapar" dedi.

    İstanbul Üniversitesi bünyesinde Avrupa Diller Günü etkinliklerini ilk kez kutladıklarının altını çizen Develi "Bugün Avrupa Diller günü ve biz bu kapsamda ilk defa fakültemizde böyle bir kutlamanın altına imzamızı attık. Biz bugün fakültemizdeki dillerimize dikkat çekmeyi amaçladık. Çünkü biliyoruz ki her bir dil, bir yeni bir dünya, bir yeni kapı açar insana" diye konuştu.

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır (soldan üçüncü)
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır (soldan üçüncü)

    ‘22 DİLDE EĞİTİM VEREN FAKÜLTEMİZİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ETKİNLİK ÇOK ÖNEMLİYDİ'

    Etkinliğin ardından Sputnik'in sorularını yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır ise "Bu etkinliği neredeyse 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde organize ettik. Avrupa Diller Günü kapsamında ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Çünkü İstanbul Üniversitesi hem en eski üniversitedir, hem de Edebiyat Fakültesi de okulumuzun en eski ve en büyük fakültesidir. Fakültede 22 dilde eğitim verilmektedir. Bu sebeple etkinliğin bizim açımızdan önemi ve anlamı büyüktü" dedi.

    Beyazıt'ta gerçekleşen etkinlikte her bir dile ait tanıtım stantları açıldığını hatırlatan Prof. Dr. İnanır "Rus dili standımızda pek çok kitap, yayın ve kaynakları sergiledik. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü olarak 4 anabilim dalını bünyemizde barındırıyoruz. Bunlardan ilki Rus dili, ikincisiyse Leh dili" diye anlattı.

    ‘RUSYA'YLA İLİŞKİLERİMİZ ARTTIKÇA RUSÇAYA İLGİ DE ARTIYOR'

    Etkinliğin 22 dilin her birinin önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyleyen İnanır "Rusça ve diğer Slav dilleri Türkiye'de maalesef çok yaygın konuşulan, öğrenilen diller değil. Ancak özellikle Rusya'yla ilişkilerimiz arttıkça, Rusçaya yönelik ilgi de artıyor. Rusça ve diğer Slav dillerinde eğitim verecek öğretim görevlisi sayısı fazla olmasa da son yıllarda Türkiye'de çeşitli üniversitelerde Rus dili mütercim-tercümanlık bölümleri açılıyor. Bu da önemli bir gelişme" diye ekledi.

    26 Eylül Avrupa Diller Günü etkinliğinde Rusça standı
    © Sputnik / Elif SUDAGEZER
    26 Eylül Avrupa Diller Günü etkinliğinde Rusça standı

    500 YILI AŞKIN TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ VE RUS DİLİNİN ÖNEMİ

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, verdikleri eğitimin önemini şu sözlerle aktarıyor:

    "500 yılı aşkın bir geçmişe dayanan Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin son yıllarda büyük ivme kazanması Rus dilini ülkemizde önemli bir konuma getirmiş, birçok alanda Rusça bilenlere gereksinimi artırmıştır. Zengin Rus edebiyatı, tarihi ve kültürüne yönelik ilgi yükseköğretim kurumlarımızda faaliyet gösteren Rusça programlarının art arda açılmasına neden oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü içinde kurulmuştur.

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    Etiketler:
    Rus dili ve edebiyatı, edebiyat, etkinlik, Rus Edebiyatı, Dil, Avrupa Diller Günü, İstanbul Üniversitesi, Emine İnanır, Hayati Develi, Beyazıt, İstanbul, Türkiye, Rusya
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