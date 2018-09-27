Torunlar Center davasında 6 sanık hakkında daha beraat kararı verildi

'TORUNLAR DAVASINDA ADİL BİR YARGILAMA YAPILMADI'
Mahkeme, sanıkların görevi kötüye kullandığını gösteren bir delil olmadığına karar vererek, TOKİ çalışanı 6 sanığın tahliyesine karar verdi.
Kararı değerlendiren müşteki avukatı Yıldız İmrek, "Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadı" dedi.
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, sanık TOKİ Emlak Daire Başkanı Aliseydi Karaoğlu'nun avukatı Serdar Mermut, düzenlenen bilirkişi raporunda müvekkilin bir suçu olmadığının belirlendiğini söyleyerek müvekkilinin beraatini istedi.
Mahkeme sanıkların, görevi kötüye kullanmaya yönelik savunmalarının aksini gösterir şekilde mahkûmiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle 6 sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti. Ayrıca mahkeme vekâlet ücretlerinin maliye hazinesinden sanıklara ödenmesine karar verdi.
Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadığının altını çizen Avukat Yıldız İmrek, "Hazırlanan iddianamede görevi kötüye kullanmak vardı sadece. İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğuna değinilmemişti. Bu bağlantı kurulmayınca böyle bir karar çıktı" açıklamasında bulundu.
ANA DAVADA VERİLEN HAPİS CEZALARI, PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞTİ
Asansör faciasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı ana davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, bu cezanın sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu sayılmaları gerekçesiyle günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevirmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)