Kayıt
17:56 28 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Torunlar Center inşaatı

    Torunlar Center davasında 6 sanık hakkında daha beraat kararı verildi

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Mecidiyeköy'de Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciası davasında yargılanan TOKİ çalışanı 6 sanık hakkında beraat kararı verildi.

    Asansör faciası
    © AA / Arşiv
    10 işçinin öldüğü asansör faciasında tutuklu kalmadı
    Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014'te eski Ali Sami Yen Stadı'nın yerine yapılan Torunlar İnşaat'a ait rezidans inşaatında gerçekleşen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda(TOKİ) görevli olan 6 kişinin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması dün görüldü.

    'TORUNLAR DAVASINDA ADİL BİR YARGILAMA YAPILMADI'

    Mahkeme, sanıkların görevi kötüye kullandığını gösteren bir delil olmadığına karar vererek, TOKİ çalışanı 6 sanığın tahliyesine karar verdi.

    Kararı değerlendiren müşteki avukatı Yıldız İmrek, "Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadı" dedi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © REUTERS / Murad Sezer
    CHP: İnşaatlarda son 5 yılda 35.000 cinayetinde 1754 işçi öldü, 1940 işçi sakatlandı
    BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SANIKLARIN SUÇU YOKTUR DENİLDİ

    İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, sanık TOKİ Emlak Daire Başkanı Aliseydi Karaoğlu'nun avukatı Serdar Mermut, düzenlenen bilirkişi raporunda müvekkilin bir suçu olmadığının belirlendiğini söyleyerek müvekkilinin beraatini istedi.

    Mahkeme sanıkların, görevi kötüye kullanmaya yönelik savunmalarının aksini gösterir şekilde mahkûmiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle 6 sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti. Ayrıca mahkeme vekâlet ücretlerinin maliye hazinesinden sanıklara ödenmesine karar verdi.

    Torun Center
    © Fotoğraf : DHA
    Torun Center davasında 22.5 yıla kadar hapis istemi
    'İDDANAMEDE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLERİNİN YETERSİZ OLDUĞUNA DEĞİNİLMEDİĞİ İÇİN BU SONUÇ ORTAYA ÇIKTI'

    Torunlar davasında adil bir yargılama yapılmadığının altını çizen Avukat Yıldız İmrek, "Hazırlanan iddianamede görevi kötüye kullanmak vardı sadece. İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğuna değinilmemişti. Bu bağlantı kurulmayınca böyle bir karar çıktı" açıklamasında bulundu.

    ANA DAVADA VERİLEN HAPİS CEZALARI, PARA CEZASINA ÇEVRİLMİŞTİ

    Asansör faciasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı ana davada, bilirkişi raporuna göre kusurlu sayılan 9 sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Mahkeme, bu cezanın sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu sayılmaları gerekçesiyle günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevirmişti.

    İlgili konular:

    3. havalimanında iş kazası: 'Artık ambulanslar gelirken siren çalmıyorlar'
    Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeği bulan hayvansever: Bir iş kazası, şikayetimiz yok
    3. havalimanı işçilerinin avukatları: İşçiler köle, hak aramak suç değil
    3. havalimanı inşaatındaki eyleme katılan işçi: Kimse bizi kışkırtmadı, herkes öyle doldu ki
    3. havalimanı işçilerinin tutuklanmasına tepki: Büyük işçi kıyımı öncesi göz dağı veriliyor
    Etiketler:
    Torunlar Center davası, Torunlar İnşaat A.Ş, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, TOKİ, Avukat Yıldız İmrek, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük bir Yunan adası olan Midilli, nasıl göç krizinin merkez üssüne dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet