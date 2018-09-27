Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

DHA / FERİT DEMİR Tunceli'de 6 bölgede orman yangını

Dersim'in Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, köylüler bugün saat 15.30 sıralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evin hemen arkasında ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar çevredeki kuru otlara sıçrayınca yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın yangın kontrol altına alınamadı ve alevler Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile 3 evi sardı.

TUNCELİ BELEDİYESİ İLE ORMAN İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DESTEK İSTENDİ

Olayın bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait evler ve eklentileri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.İtfaiye ekipleriyle birlikte köye giderek söndürme çalışmalarına katılan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, Tunceli Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istediklerini söyledi.

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Kırmızıçiçek, "Saat 15.30 sıralarında belediyeye yapılan ihbar sonucu ekiplerimizi Ballıca köyüne sevk ettik. Ben de bizzat itfaiye araçlarıyla birlikte köye hareket ettim. Köyde çıkan yangın büyüktü. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait olan ve doğduğu ev tamamen yanarken, yine amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait ev ve eklentileri tamamen yandı. Yangının çevredeki ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle önlem aldık. Ancak Genel Başkanımızın doğduğu ev tüm çabalarımıza rağmen yandı. Şu an ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangından köydeki kimsenin etkilenmesesi sevindici bir haber." açıklamasında bulundu.