Mecidiyeköy'de halk otobüsü viyadük ayağına çarptı

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü viyadük ayağına çarptı. Kaza çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

© Fotoğraf : DHA Aynı yerde iki saat arayla kaza yaptılar

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Şişli'den Ortaköy seferini yapmak üzere hareket eden DT2 numaralı 34 HY 3543 plakalı halk otobüsü, önce aynı yöndeki 34 FR 3330 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü, D-100 Karayolu köprü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüste bulunan birçok yolcu yaralandı. Trafiğin en yoğun olduğu saatte meydana gelen kazanın bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolunda gelen halk otobüsünün önüne sol taraftan bir otomobilin kırdığı, otobüsün önce otomobile, ardından köprü ayağına çarptığı görülüyor. Otobüsteki yolcuların kazanın ardından duran otobüsten indikleri görülüyor. Kazayla birlikte büyük hareketlilik yaşandığı kameraya yansıyor.