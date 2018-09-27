'Samsung yatırım yapacaksa Samsun’a yapsın'

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Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsung firmasını Samsun'da yatırım yapması için davet ettiklerini belirterek, "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung'un Türkiye'ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın" dedi.

'SAMSUNG BURAYA GELMESİ HALİNDE ÇOK KARLI BİR YATIRIM YAPACAKTIR'

Samsun Subay Gazinosunda Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programa katılan Kaymak, "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. Lütfen gelin Samsun'un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın, dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung'un Türkiye'ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum" sözleri ile Samsung firmasından yatırım beklentisini dile getirdi.