Konya'da kız yurdunda yangın: Çok sayıda öğrenci dumandan etkilendi

© AA / Abdulkerim Satuk Buğrahan Topaloğlu Aladağ'daki yurt yangını davasında tutuklu sanık kalmadı

Yangın, akşam saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun, yemekhane, çamaşırhane ve kazan dairesinin bulunduğu binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler çatının tamamını sardı. O sırada yemekhanede olan öğrenciler de binayı tahliye etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 10 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının ardından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.