Çavuşoğlu: İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır

BM Genel Kurulu temasları sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Soçi'de varılan İdlib mutabakatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısı oldupğunu, İran'ın da buna destek verdiğini ifade etti.
"ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz" bilgisini veren Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili ''Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için'' değerlendirmesini yaptı.
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