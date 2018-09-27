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17:54 28 Eylül 2018
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    AHBAP Platformu

    Kızının okul taksidini ödeyemediği için hapis cezası alan annenin borcunu AHBAP ödedi

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Deniz Çavuş, kızının okul taksidini ödeyemeyince icralık oldu. Çavuş'un borcu sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından ödendi.

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    Kendi borçları ve bir kefalet nedeniyle çıkan borç sonrası evi, otomobili haczedilerek satılan Çavuş, kızını yazdırdığı özel okula olan yaklaşık 7 bin liralık borcunu da ödeyemedi ve icraya verildi.

    Deniz Çavuş'un kızı N.K. ise girdiği sınavda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı.

    Baba ve kızı, üniversiteye kayıt için gereken diplomayı almak için borçlu oldukları okula gittiklerinde, yetkililer borç ödenmezse veya ödeme taahhüdünde bulunulmazsa diplomayı vermeyeceklerini söyledi.

    Deniz Çavuş, bunun üzerine icra dairesine giderek taahhüt imzaladı ve diplomayı okuldan alarak, devletin verdiği öğrenim ve katkı kredisiyle kızının üniversiteye kaydını yaptırdı.

    HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Kızı bu yıl 3'üncü sınıfta olan Deniz Çavuş, aradan geçen sürede iş bulamadı ve eski eşinin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı.

    Borçları ve hacizler nedeniyle rahatsızlanan Çavuş, göğsünde çıkan kitle nedeniyle psikolojik olarak da zor günler geçirmeye başladı.

    Kızının okuluna olan borcu ödeme taahhüdüne uymadığı gerekçesiyle Manavgat İcra Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 90 günlük tazyik hapsi kararı verilen Deniz Çavuş, geçen pazartesi gittiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayenesinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye götürüldü ve mahkeme kararı tebliğ edildi.

    Türk Lirası
    © AP Photo / Petros Giannakouris
    Türkiye'nin yüzde 70'i borçlu
    'BANA ZORLA TAAHHÜT İMZALATTILAR'

    Kızı için 3 ay değil gerekirse 10 yıl hapis yatabileceğini söyleyen Çavuş, "Kızım üniversite sınavlarını kazandı. Özel bir okuldaydı, okula kayıt ettirmek için diplomasını almak zorundaydım. Okula borcum olduğundan dolayı gittim, kızın diplomasını vermediler. Bana, 'Ya avukata taahhüt imzalarsın ya da borcunu ödersin, o diplomayı o şekilde sana veririz' dediler. Önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim, durumu izah ettim, sonra BİMER'e yazı yazdım, Kızımın diplomasını vermiyorlar diye. Avukata taahhüt imzaladıktan sonra geldim savcılığa 'Bana zorla taahhüt imzalattılar, kızımın diplomasını vermiyorlar, kızımın hayatı söz konusu' dedim. Zorunlu olarak avukata taahhüt vermek zorunda kaldım. Ama ben bu taahhüdü yerine getiremedim. Şimdi hakkımda 3 ay hapis cezası çıktı. Bu hapis cezasına razıyım. Zaten param olsaydı, borcumu ödemiştim" dedi.

    BORÇ ANTALYA'LI BİR İŞ İNSANI TARAFINDAN ÖDENDİ

    Deniz Çavuş'un borcu sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) tarafından ödendi.

    Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinden Deniz Çavuş'a ulaşarak, yardım etme talebinde bulundu. AHBAP Platformunun kurucusu da olan Haluk Levent, daha sonra platformun Antalya Şubesi ile temasa geçerek Çavuş'a yardım edilmesini istedi. Platform üyelerinin girişimiyle Antalyalı iş insanı Kerem T., Deniz Çavuş'un borcu olan 7 bin lirayı ödeyeceğini söyledi. Kerem T. daha sonra parayı AHBAP Platformu Antalya Şubesi'ne teslim etti. Akşam saatlerinde Manavgat'a gelen platform üyesi 6 kişi, Deniz Çavuş'u evinde ziyaret ederek parayı verdi.

    Deniz Çavuş yarın sabah icra dairesine giderek parayı yatıracağını ve hapis cezasını kaldıracağını söyledi. Platform üyelerine teşekkür eden Çavuş, 4 Ekim'e kadar parayı yatırmadığı takdirde hapse gireceğini söyledi.

    Haluk Levent danaya isim verdi: Ferdinand
    © AA /
    Haluk Levent 23 km yüzen danaya isim verdi: Ferdinand
    HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN DURUYURU YAPMIŞTI

    Haluk Levent ise Deniz Çavuş'un borcunun ödendiğini ve hapis cezasından kurtulduğunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Levent paylaşımında, "Şu an Antalya'nın en yakışıklısı Kerem T.'yi aradım. Ablamız hapse girmeyecek.. Ahhh ahh en iyi ben bilirim icra borçlarını) Haydi Antalya AHBAP" ifadelerine yer verdi.

     

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    Etiketler:
    Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Haluk Levent, Deniz Çavuş, Manavgat, Antalya, Türkiye
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