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17:54 28 Eylül 2018
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    Meral Akşener

    Akşener'den yerel seçim açıklaması: Herhangi bir ittifak, görüşme yok

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
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    TBMM'deki İYİ Parti grubunu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    'MHP, Ankara ve İzmir'de de aday çıkarmayacak'
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis'teki İYİ Parti grubunu ilk kez ziyaret etti. Bir süre önce ameliyat olduğu için ayağı sarılı olan Meral Akşener durumunun iyi olduğunu söyledi. İYİ Parti grubundaki çalışanlarla selamlayan Meral Akşener, odaları gezdi. İnşaatın bitmediğini gören Meral Akşener, çalışmaların savsaklandığını savundu. Akşener "Çok büyük işler değil. 3 aydır hala bitmemiş. Ben meclis başkanının burada dikkatini çekmek isterim. Kime verildiyse bu görev büyük bir savsaklama var. Büyük bir inşaat değil. Bizim bütün memur, danışman arkadaşlarımız odası olmadığı için dışarıda. Çok büyük inşaat olsa anlayacağız. Alt tarafı oda bölünüyor" dedi.

    'TÜRKİYE'NİN HAYRINA OLAN BİR DURUMDA, TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALIRIZ'

    Meral Akşener MHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacaklarına ilişkin hatırlatma üzerine şunları söyledi:

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Sercan Küçükşahin
    AK Parti ile MHP arasındaki ittifakın devamı için prensipte anlaşma sağlandı
    "Siyasi yapıların ille de ben bir ittifak kuracağım dedikleri zaman söyleyecek sözümüz olmaz, hayırlı olsun. Biz an itibariyle aday tespiti için çalışıyoruz. İttifak için değil her anlamda söylüyorum bunu; Türkiye'nin yararına olan hayrına olan herhangi bir durumda Türkiye'nin yanında yer alır İYİ Parti. Onun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere hazırlanıyoruz ve teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Onun dışında an itibariyle herhangi bir görüşme, ittifak konuşma yoktur"

    'AF TEKLİFİ, RAHŞAN AFFININ KOPYALA-YAPIŞTIR ŞEKLİ OLARAK GÖRÜLÜYOR'

    Meral Akşener MHP'nin af teklifinde anlaşılabilir bir gerekçe göremediklerini belirterek teklifin içinde sakıncalı talepler olduğunu söyledi. Meral Akşener, af teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

    Cezaevi
    © AA / Arşiv
    AK Parti'den af teklifine 4 çekince
    "Bir kere niye böyle bir af geldi anlayabilmiş değiliz hiçbirimiz. Gerekçesi anlamında anlaşılabilir bir gerekçe görmedik. İnsan kaçakçılığına, kadın ve çocuğu karşı işlenen öldürme tecavüz gibi vakalar ayrı tutulmuş. Ama kaçırma işin içinde. Çocuk kaçıran, alı koyan çıkıyor. Böyle çok sakıncalı talepler var içinde. Herhalde Rahşan Affı diye nitelendirilen affın kopyala yapıştır şekli olarak görülüyor. Bugüne kadar anlayamadığımız bir şey oldu. Örneğin partili cumhurbaşkanlığı meselesini durup dururken Sayın Bahçeli dile getirdi. AKP yöneticileri başta Sayın Erdoğan bir şaşkınlık görüntüsü verdiler. Fakat hemen hayata geçirildi. Sonra erken seçim, durup dururken. Gene şaşkınlık görüntüsü gene böyle bir durum. Burada bir tavır ve davranış biçimine bakarsanız sahibinin sesi gibi bir durum oluyor. Bir talep var. Büyük ortak talep ediyor, küçük ortak yerine getiriyor gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Afla ilgili en çok merakım odur; yani buyurun arkadaş şunu bizim için söyleyin mi dendi? Onun için hazırlıksız bir şekilde böyle çalakalem kopyala yapıştır şekilde sonuç ortaya çıktı, o mudur? Ayrıca son dönemde yapılan ortaya konulan davranışlara taktir edilen atamalara baktığınız zaman acaba hepimize iki yıldır FETÖ diye bir durum var sonra onlara da bir af mı gelecek? Şimdi 24 saat PKK şu bu şeklinde yapılan bir söylemin içine acaba yerel seçimlerde yeni bir el altından çözüm süreci başlatılacak da oraya da bir af içine mi sokulacak? Dolayısıyla bunlarla ilgili ciddi şahsi şüphelerim var. Onun için bakıp göreceğiz. Ama af olur olmaz, içinde Türkiye'yi sarsacak affedilecek alanların bulunduğu bir af teklifi. Merak ediyorum dikkatle de takip edeceğiz: Anlam verilemeyen Sayın Bahçeli'nin çıkışlarının kime yaradığına baktığınızda o zaman sahibinin sesi olunuyor. Talep ediliyor. Eskiden şöyle yapılırdı genel başkanlar veya başbakanlar bir konuyu kamuoyuyla tartıştırmak için başkalarına söyletirlerdi. Bunu genelde Sayın Özal yapardı. Geri gelen bildirimlere göre tavır alırdı. Onun gibi bir tutum diye düşünüyorum afla ilgili."

    Etiketler:
    TBMM, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Meral Akşener, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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