Türk Telekom satış iddiaları sonrası KAP'a açıklamada bulundu

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.