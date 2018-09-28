‘Kalaşnikof’ Arktik özel kuvvetleri için ekipman geliştirdi

Habere göre, tüm ekipman parçaları Mart 2018'de Kalaşnikof şirketi ve Rus Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından Yamal ve Taymır yarımadalarındaki Arktik tatbikatları sırasında test edildi. Testler sırasında sıcaklık eksi 47 dereceye, rüzgar saniyede 25 metreye ve nem oranı da yüzde 100'e kadar ulaştı.
Kalaşnikof şirketi, Rus hassas silahlarının en büyük üreticisidir. Şirketin sivil üretimin büyük bir bölümünü av tüfekleri, spor tüfekleri, takım tezgahları ve araçları oluşturuyor. Şirket, "Kalaşnikof" savaş silahları, "Baykal" avcılık ve sivil silahlar, "Ijmaş" spor silahları gibi üç büyük markadan oluşuyor.
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