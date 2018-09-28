Ahmet Hakan: Yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım, ben sormam, soramam

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar için "Alman himayesinde soru sorana 'yiğit' denmez" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım. Ben sormam, soramam" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan, "Can Dündar yiğit değil de Ahmet Hakan yiğit mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Can Dündar’a 'Almanya’nın rahat ve güvenli kucağından Erdoğan’a soru sormak yiğitlik değil' dedim ya, bazıları bana çemkiriyorlar: 'Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim'." ifadesine yer verdi.

Hakan, şöyle devam etti:

— Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım. Ben sormam, soramam. Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana.

— Fakat kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Atmazdım ya, kapağı bir biçimde Almanya’ya atsaydım; girmezdim ya, Alman Devleti’nin himayesine girseydim; oturmazdım ya, Alman Cumhurbaşkanı’nın kucağına otursaydım; asla ve kata çıkıp da “Erdoğan Almanya’ya gelince ona çok zor sorular soracağım!” falan diye hava basmaz, yiğitlik gösterisi yapmazdım. En azından Almanya’ya kapağı atmamayı tercih edip aylarca Silivri’de hapis yatmış dava arkadaşlarım Akın Atalay’lardan, Murat Sabuncu’lardan falan utanırdım.