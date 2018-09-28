Kulis: AK Parti-MHP ittifakında sorun 4. madde

Deniz Zeyrek, bugün yayımlanan yazısında"Hatırlarsınız; Sayın Bahçeli, ağustosta Etimesgut'ta konuştu ve dört madde ile AK Parti ile yerel seçimde yapılabilecek bir ittifakın dayanaklarını açıkladı" ifadesine yer verdi.

Zeyrek, şöyle devam etti:

— Kayyım atanan belediyelerin yeniden HDP'nin eline geçmemesi', '30 büyükşehirin mümkün olduğunca AK Parti ya da MHP tarafından kazanılması', 'Olası bir CHP-HDP ittifakının önünün kesilmesi' gibi unsurlarıyla ilk üç madde ‘cumhur ittifakı'nın ruhuyla örtüşüyordu. Dördüncü madde ise MHP'nin halihazırda var olan belediyelerini muhafaza etmesi arzusunu içeriyordu.

— AK Parti'den Mehmet Özhaseki ile MHP'deki muhatabı Sadir Durmaz'ın son görüşmesi, bu çerçevede kritik bir adımdı. Ancak üç saatlik görüşmeden sonuç çıkmadığı gibi, MHP'liler ile AK Partililerin görüşmeyi tarif ediş şekli de farklı oldu. AK Parti "gayriresmi görüşme" derken MHP bu yoruma tepki gösterdi.

— Toplantının perde arkasına ve AK Parti'deki yansımasına bakınca şunu gördüm: Bahçeli'nin ilk üç maddesi konusunda hedefler yüzde 100 aynı. Ancak dördüncü madde için aynı şey söylenemez. Türkiye'nin önemli bir bölümünde birinci, geri kalan kısmında ise ikinci olan AK Parti'nin bazı bölgeleri doğrudan MHP'ye bırakması, riskleri açısından zor bir karar gerektiriyordu.

— Neden mi? Konuştuğum AK Parti yetkilisi bu soruya aynen şu yanıtı verdi: "Siz de 2014 rakamlarını bizim kadar iyi biliyorsunuz. AK Parti'nin herhangi bir yerde aday çıkarmama durumu olamaz. Kaybedecek adayla çıkmak da 16 yıllık geçmişimize uygun bir siyaset değil."