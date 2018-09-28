Marmara Denizi'nde devam eden fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu.

© AP Photo / Türkiye tarihinde ilk: Tropical Medicane geliyor

Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır süren fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) bugün de sefer iptalleri meydana geldi.

İDO'nun yaptığı açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 — 10:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 — 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 — 09:45

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.