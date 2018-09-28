Şanlıurfa'da Suriyelilerle silahlı kavga: Aynı aileden 2 kişi öldü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da çocuklar yüzünden başlayan kavgada, Suriyeli komşuları tarafından tüfekle açılan ateş sonucu aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Valilik, 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Osmanlı mahallesinde Suriyeli bir aile ile Dağ ailesinin çocuklarının sokakta oyun oynarken birbirleriyle kavga etmesiyle başlayan gerginlik, 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen tartışma, 2 ailenin telefonla haber verdikleri yakınlarının da gelmesiyle büyüdü ve taraflar birbirlerine balta, bıçak, sopa, taş ile tüfekle saldırmaya başladı.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler olay yerine çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dağ ile Mesut Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK: 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği, iki grup arasında çıkan olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı mahallesinde gençler arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan ve ailelerin de karışmasıyla büyüyen kavga neticesinde bir vatandaşın tabancayla ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

© AA / Arşiv Hatay'daki mezarlıklarda Suriyeliler için ayrı bölüm yapıldı

Yaralıların tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayla ilgili 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış, gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük bir sükunet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyorum."