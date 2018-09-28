Üniversitelere ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

14-20 Eylül tarih aralığında tercihlerini gerçekleştiren öğrenci adayları, bugün açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt aşamasına geçiş yapacak. Öğrenciler, 1-5 Ekim tarihlerinde yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından ders başı yapabilecek. Yurt başvuruları da buna paralel olarak ilerleyecek.

Üniversite hayallerini bu yıl gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrencilerin beklediği YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıya birlikte kayıtlar 1 Ekim tarihine alınmaya başlanacak.

YURT KAYIT BAŞVURULARI 3-10 EKİM TARİHİNDE

Bir programa yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Ek yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşen öğrenciler için yurt kayıt işlemleri 3-10 Ekim tarih aralığında alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu süreçte kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için misafir öğrenci statüsünde barınma imkanı sağlayacak.