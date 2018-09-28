Eren Erdem'in tutukluluğuna devam kararı verildi

Yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla 11 sanıkla birlikte yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 'gizliliğin ihlali, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte yardım etme ve göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından yargılanan Eren Erdem'in tutukluluk durumunu, daha önce verilen karar gereği dosya üzerinden değil duruşma açarak inceledi.

© AA / Eren Erdem ve Karşı gazetesi davalarının mahkemesi belli oldu

Duruşmada bulunmayan Erdem'i 9 avukat temsil ederken, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi ile milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da duruşmayı izledi.

Heyet, 31 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. ve Terörle Mücedele Kanunu'nun 19. maddesine eklenen geçici maddelerinde, 'tutukluluk incelemesinin en geç 90'ar günlük sürelerde, kişi veya avukatlarının dinlenilmesi suretiyle resen yapılacağının' hüküm altına alındığını belirtti.

İLK DURUŞMA 31 EKİM'DE

Mahkeme, tutukluluk incelemesi için açılan duruşmaya, Erdem'i temsilen katılan avukatların ismini tutanağa geçirdi.

Duruşmada, Erdem'in avukatları Onur Cingil, Efkan Bolaç ve Gülsüm Öner Yetgin, diğer avukatlar adına da savunma yaptı. Avukatlar, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Tutukluluk incelemesine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, katalog suçlardan olması, diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması, sanık savunmalarının henüz alınmaması ve adli tedbir kontrollerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Eren Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eren Erdem ve gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 31 Ekim'de, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki büyük duruşma salonunda gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.