Giresun'da 110 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğlen arası bir işletmeden yedikleri tavuk döner yüzünden rahatsızlanmaya başlayan Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencileri, yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlanan öğrenciler çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 110'a ulaştığı belirtildi. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı.

'TAHLİLLERDE ZEHİRLENDİĞİMİZ ORTAYA ÇIKTI'

Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Günersu Damcı, okulda yemekhanenin henüz faaliyete geçmediğini belirterek, "Yemeklerimizi dışarıdan sipariş veriyoruz. İki haftadır aynı yerden sipariş veriyorduk. Yemeğimizi yedik. Ama birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladık. Tahlillerde zehirlendiğimiz ortaya çıktı" dedi

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Asuman Damcı da kızının rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirterek "Yaşadığımız sıkıntı, stres çok fazla. Birçok arkadaşımızın çocukları hala hastanede.

Olayın tekrarlanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz" diye konuştu.

İbrahim Damcı da olayla ilgili yetkililerin kendilerine henüz açıklama yapmadığını söyledi