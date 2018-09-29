Ahmet Hakan: Protez kol öpüp deve sidiği içmek istemiyorsanız bu dini kitaplardan öğrenin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in “Ey gençler! Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın" ifadesine tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, " Bırakın şu Almanya'dan falan medet ummayı " başlığıyla yayımlanan yazısında adını anmadan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve "Ey gençler! Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkmayın" diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e tepki gösterdi.

"Ebubekir Sifil diye bir adam var, 'deve sidiği' falan türü saçmalıklarıyla tanınan" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Ey gençler! Sonunda protez kol öpüp deve sidiği içme noktasına gelmek istemiyorsanız. Bu dini kendi başınıza kitap okuyarak öğrenmeye kalkın."