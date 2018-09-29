THY Yönetim Kurulu Başkanı, 'Koltuk bozuk' denerek yeri değiştirilen yolcudan özür dilemiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı,"Psikiyatrhane" başlığıyla yayımlanan yazısında yer değiştirme olayıyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından arandığını söyledi.

Altaylı, Üstün'e göre olayın şöyle geliştiğini aktardı:

— Ne yazık ki, yolcumuz bir işgüzarlık sonucu başka koltuğa alınmış. İlker Bey durumu uçağa binince öğrendi ve hemen yolcumuzun yanına giderek ‘Özür dilerim. Bilgim ve arzum dışında gelişmiş bir olay. Lütfen siz yerinize geri dönün. Ha 5. sıra ha 15. sıra, benim için önemi yok. Gerçekten kusura bakmayın' dedi. Ancak yolcumuz kızmıştı ve İlker Bey'e 'Şov yapıyorsunuz' diye çıkıştı. İlker Bey bir iki kere daha ısrar etti ama aynı karşılığı alınca 'Asıl siz şov yapıyorsunuz' dedi.

Bunun üzerine "Burada asıl mesele tek bir olay değil. Kurum kültürü" diye yazan Altaylı, şöyle devam etti:

— Bir daha böyle tatsızlıklar olmaması için, THY yöneticileri gelecek diye yolcuların rahatsız edilmeyeceğini tüm personele öğretmek gerek. Çünkü önemli olan yolcular. Onlar misafir.

Pes! Az önce bir vatandaş koltuktan “bu koltuk bozuk, sizi arkaya alacağız” yalanıyla kaldırılıyor. Sonra o koltuğa Thy Gen Müdürü oturuveriyor!!.Çocuk gibi kandırılan hanımefendi neden yalan söylenerek yerinden kaldırıldığını sorunca da Gen.Mdr “ şova gerek yok” diyor!!!! pic.twitter.com/7dBfoVBnPf — suackln (@supranburr) September 19, 2018

​